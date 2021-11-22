Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, evinde oynadığı Beşiktaş maçını 2228 kaybetti.

Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçın ilk devresini kırmızı beyazlı ekip 9 14 geride tamamladı. Ev sahibi Antalyaspor'un taraftar desteğinin de olduğu mücadele, 22 28 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla beraber kırmızı beyazlılar Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 7. maçında 2. mağlubiyetini almış oldu.

Ligde 1 maç eksiği ile 6. sırada bulunan Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, önümüzdeki hafta deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.