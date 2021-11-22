Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazın çıkarılması için 2022'nin baharında Karadeniz'in derinliklerine borular yerleştirilip, ilk kaynağın yapılacağını söyledi.

Türkiye enerji piyasasının kamu ve özel sektör birlikteliğiyle gerçekleştirilen en büyük organizasyonu '11'inci Türkiye Enerji Zirvesi ve 5'inci Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi (ISTRADE 2021)', 'Enerjinin kalbi Antalya'da atıyor' sloganıyla Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde başladı. 23 Kasım'da sona erecek zirvenin açılış programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan ve enerji sektörünün temsilcileri katıldı.

'GÜNLÜK 650 BİN METREKÜP GAZ AKIŞINA ULAŞTIK'

Enerji yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, Karadeniz doğal gazına ayrı parantez açmak gerektiğini söyledi. Dönmez, "Bu yılın temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta da yine aynı kuyuda Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 testinde, günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya gaz sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Öte yandan projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişini verdik, imalatları başladı. Alanında uzman yetkin ve üst seviyedeki bir şirketle inşallah bu süreci yürüteceğiz. 2022'nin baharında da suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah" dedi.

'DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta 4'üncü derin sondaj gemisinin alımını müjdelediğini kaydeden Bakan Dönmez, "7'nci nesil bir gemi ve dünyada sadece 5 tane var. Bunlardan biri de bizde ve gemimiz inşallah bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. 4'üncü gemimiz çift kule tasarımına sahip, daha sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyette, yüksek basınçlı rezervuarlarda daha emniyetli bir şekilde çalışabiliyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık. Her şeyi bilimsel çerçevede ele alıyoruz ve inşallah hedefimize de ulaşacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-11-22 11:32:32



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