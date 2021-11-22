EPDK Başkanı Yılmaz: “Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ile enerjinin miktarı ve kalitesini ölçülerek, en kısa yoldan müşterilerin hizmetine sunulacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EPDK Başkanı Yılmaz: “Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ile enerjinin miktarı ve kalitesini ölçülerek, en kısa yoldan müşterilerin hizmetine sunulacak”

İHA

EPDK Başkanı Yılmaz: “Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ile enerjinin miktarı ve kalitesini ölçülerek, en kısa yoldan müşterilerin hizmetine sunulacak”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesini kısa bir süre içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, “Proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahalelere ve sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz” dedi.
Antalya’da özel bir otelde, Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı zirvede yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin, Paris Anlaşmasına uyum sürecinde 2053’ü emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih olarak taahhüt ettiğine dikkati çekerek, “Takdir edersiniz ki net sıfır salım amacı çerçevesinde ciddi adımların atılması sürecin etkin ve adaletle yönetilmesini gerektirir. Bu tür toplantılarda tüm paydaşların toplantılarını dinlemek, öğrenmek, bütüncül bakış açısının olgunlaşmasına ve nihayetinde somut politikalara dönüşmesine hizmet eder” dedi.

“EPDK olarak yasa taslağını esas alarak ikincil mevzuat çalışmalarını da planlamış bulunuyoruz”
Yarım yüz yıldır hayalini kurduğumuz yerli ve milli otomobilin inşallah 2022 yılında üretim bandına gireceğini hatırlatan Yılmaz, “Elektrikli araçların yaygınlaşması; yeterli şarj alt yapısının varlığına, şarj hizmetinin ülke sathında sunulabilir olmasına bağlıdır. Bu kapsamda TBMM’ye sunulan yasa değişikliği önerisinin kısa sürede yasalaşmasını bekliyoruz. Biz EPDK olarak yasa taslağını esas alarak ikincil mevzuat çalışmalarını da planlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karbon piyasasının EPDK’nın gözetiminde en kısa sürede işletmeye hazır hale getirilecek”
Türkiye’nin ekonomisi açısından elektrikli araçlar kadar önemli bir gördüğü bir diğer konunun karbon fiyatlaması olduğunu ifade eden Yılmaz, “Önümüzdeki ocak ayında toplanacak İklim Şurası sonrasında ülkemizin karbon azaltımına ilişkin yol haritası daha da belirginleşip, karbon fiyatlamasına ilişkin esaslar olgunlaştığında EPDK kendi üzerine düşeni yerine getirmeye hazırdır. Karbon fiyatlamasında EPİAŞ’ın görevlendirilmesi halinde, karbon piyasasının EPDK’nın gözetiminde en kısa sürede işletmeye hazır hale getirileceğini de vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

“Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ile enerjinin miktarını ve kalitesini ölçülerek, en kısa yoldan müşterilerin hizmetine sunulacak”
EPDK Başkanı Yılmaz, enerji sektörü içinde hayati önem taşıdığına inandığı dijitalleşme alanında kurum olarak yaptıkları çalışmaları ele alarak, şunları söyledi:
“Zira enerji sektörünün dijitalleşmesi, büyümeye ve istihdamın gelişmesine katkıda bulunacak. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü artırırken ürün ve hizmetler için yeni küresel pazarlar açılmasına da vesile olacaktır. Enerji sektöründe kullanılan yazılımları incelediğimizde büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı yazılımlar olduğunu görüyoruz. Bu durum hem dışa bağımlılığımızı artırmakta hem de siber güvenlik noktasında zafiyete açık bir yapıya yol açmaktadır. Bize düşen paydaşlarımızın her alanda tam yerlileşme mantığıyla hareket etmesini sağlamak. Üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın desteğiyle yeni dönemin doğasına uygun projeler geliştirmesine öncülük etmektir. Önümüzdeki günlerde sektörümüz ile el birliği içinde geliştirdiğimiz Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahalelere ve sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 ...
Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı Gündüz çıktıkları yolun dönüşünde feci kazada can verdiler Bisiklet tutkunu arkadaşın çıktıkları yoldan paylaştığı bisikletli yolculuk görüntüleri yürekleri burktu
YEREL HABERLER Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın ...
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 ...
Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir
YEREL HABERLER Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir
Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti
YEREL HABERLER Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti
Kepez Belediyespor liderliğe yükseldi
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor liderliğe yükseldi
Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, ...
Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı
Muz hırsızı evinde çaldığı ürünlerle yakalandı Polis, sabıkalı hırsızı eliyle koymuş gibi bulup muzları ele geçirdi
YEREL HABERLER Muz hırsızı evinde çaldığı ürünlerle yakalandı Polis, ...
Arpa, nohut ve susamın olumsuz genleri mutasyonla yok edildi
YEREL HABERLER Arpa, nohut ve susamın olumsuz genleri mutasyonla yok ...
Noter binasına kırmızı boyalı saldırı Noter binasının girişini kırmızıya boyayıp kaçtılar
YEREL HABERLER Noter binasına kırmızı boyalı saldırı Noter binasının ...
Bakan Dönmez: “(Karadeniz’de keşfedilen gaz) 2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “TRT payı ve enerji fonunun faturalardan kaldırılmasıyla vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak” “Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var” “2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke olduk” “2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk” “İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız inşallah” “2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık daha yatırım yapacağız” “2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız inşallah” “4. sondaj gemimiz inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak” “Tüketimin dönüşmediği yerde enerji dönüşümü olmaz” “Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “(Karadeniz’de keşfedilen gaz) 2022’nin ...
Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü
Bakan Dönmez: "Bizler her zaman doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Bizler her zaman doğru bildiğimiz ...
Bakan Dönmez: "Türkiye son dönemde inanılmaz bir verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinden son 3 yılda 1 milyar 117 milyon dolarlık bir tasarruf elde ettik."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Türkiye son dönemde inanılmaz bir ...
Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu. 26 Mart 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylama ile AB’de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız ...
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına, Karadeniz’in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün ...
(Özel haber) TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “2024 Olimpiyatları’na gidecek sporcuları seçmeye başlıyoruz”
YEREL HABERLER (Özel haber) TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “2024 ...
Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar lira daha yatırım yapacağız."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk."
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye’de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef."
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ...
MATSO'nun hizmet kalitesi tescillendi
YEREL HABERLER MATSO'nun hizmet kalitesi tescillendi
Arıcılık sektöründe sosyal sorumluluk projelerine hız verildi
YEREL HABERLER Arıcılık sektöründe sosyal sorumluluk projelerine hız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.