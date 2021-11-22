Türkiye Motodrag Şampiyonası 4'üncü ayak yarışı tamamlandı

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Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları Kepez’de gerçekleştirildi. Kepez Drag Pisti’nde 2 gün süren yarışların şampiyonları günün sonunda ödüllendirildi.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine açtığı drag pisti 2021 Kasım’da Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. ayak yarışlarına ev sahipliği yaptı. 20 Kasım Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayan yarışlar, 21 Kasım Pazar günü yerini çekişmeli hız mücadelesine bıraktı. Yarışlarda sporcular, rakiplerinden daha iyi kalkış yaparak 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye çalıştı. Türkiye’nin dört bir köşesinden sporcuların katıldığı yarışları, Antalyalılar ilgiyle izledi. Kepez Drag Pisti’nde 2 gün süren yarışların şampiyonları günün sonunda kupa ödülü verildi.

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