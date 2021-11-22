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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor UCI Gran Fondo’yu 3 madalya İle tamamladı

İHA

Antalyaspor UCI Gran Fondo’yu 3 madalya İle tamamladı

Antalya'da “Uci Gran Fondo Antalya 2021” bisiklet yarışında 20 kilometrelik mesafede zamana karşı koşulan ilk etap 19 Kasım Cuma günü tamamlandı. Antalyasporlu Tatiana Vukolova kendi yaş grubunda 1'inciliği kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer Antalyasporlu Nuri Acar ise kendi yaş kategorisinde 3'üncü oldu ve bronz madalya aldı.
Pazar günü koşulan 100 kilometrelik uzun etap ve 70 kilometrelik kısa etapta ise Antalyaspor adına toplam 9 sporcu start aldı. 100 kilometrelik uzun parkurda kırmızı beyazlıları Nuri Acar, Sabri Yiğit Üfler, Mehmet Zahit Pişirici, Oğuz Bodur, Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Şükrü Sinan ve Osman Demiratar temsil etti. 70 kilometrelik kısa etapta ise Tatiana Vukolova ve Işıl Tekcan yarıştı.
Kundu Nirvana Hotel'den start alan olan sporcularımız sırasıyla Kundu, Expo Yolu, Karaçallı, Perge, Kurşunlu, Alaylı mevkilerinden tekrar geriye döndü.
Yerli ve yabancı sporcuların katıldığı ve genel olarak düz bir parkur sayılabilecek yarışta, kısa ve sert tırmanışlar da koşuldu. Kuzey batıdan esen rüzgarın ise sporculara olumlu ve olumsuz etkileri oldu. Pazar günü saat 09.00'da başlayan yarışı takım Antalyaspor’dan Tatiana Vukolova kendi yaş grubu kategorisinde 2'inci olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı. Bir diğer Antalyaspor sporcusu Osman Demiratar ise kendi yaş grubu kategorisinde 8'inci sırada yarışı bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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