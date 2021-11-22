Polisten kaçarken pencereden atlayıp bacağını kırdı



Ceren ŞAHİN/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, park halindeki motosikletin bagajından 28 bin euro ile 95 bin lira çalan firari hükümlü M.A., polisten kaçarken saklandığı evin 2'nci katındaki pencereden atlayıp, sol bacağını kırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım'da Atatürk Caddesi'nde park halindeki motosikletin bagajından 28 bin euro ile 95 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahlı yağma', 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' dahil 9 suçtan kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.A. olduğu tespit edildi.

POLİSTEN EVE BASKIN

Polis ekipleri, M.A.'nın Şekerhane Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polisi fark eden M.A., çaldığı paralarla 2'nci kattaki evin penceresinden atlayıp kaçmak istedi. Yere düştüğünde sol bacağı kırılan M.A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen M.A., hastanede mahkumların tedavi gördüğü bölüme alındı. M.A.'nın, tedavisinin ardından cezaevine sevk edileceği belirtildi. Ele geçirilen paralar ise polis tarafından sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ceren ŞAHİN

2021-11-22 15:30:03



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