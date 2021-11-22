ALKÜ Anaokulu öğrencileri ağız ve diş taramasından geçti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu öğrencilerine her sene rutin olarak gerçekleştirilen ağız ve diş taraması bu sene 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nde yapıldı.

22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dünya Diş Hekimleri Gününde, Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Hayri Akman, Dr. Öğretim Üyesi Koray Sürme, Dr. Öğretim Üyesi Tansu Çimen tarafından ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş taraması yapıldı. Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş taraması öncesi ağız ve diş sağlığının önemini vurgulayan bir eğitim sunumu gerçekleştirildi. ALKÜ’lü akademisyenler aynı zamanda, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini maket üzerinden öğrencilere göstererek anlattı. Ardından tek tek öğrencilere diş taraması gerçekleştiren akademisyenler, tarama sonrası öğrencilerin isimlerine hazırlanan ve genel durumunu gösteren diş kartlarını öğrencilere teslim etti.

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