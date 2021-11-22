43. Hülya Avşar Cup sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

43. Hülya Avşar Cup sona erdi

İHA

43. Hülya Avşar Cup sona erdi

Antalya’da düzenlenen 43. Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde başarılı tenisçiler kupalarıyla buluştu. Ayrıca turnuvadan elde edilen gelirden başarılı tenisçi çocuklar ve maddi durumu yetersiz başarılı liseüniversite öğrencileri de yararlanacak.
Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademisi ortaklığında Antalya Belek’teki Megasaray Tenis Akademisi’nde 1521 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen, erkekler ve kadınlarda 25 kategoride yaklaşık 300 tenisçi mücadele ettiği Hülya Avşar Cup Turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuvaya adını veren sanatçı Hülya Avşar ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un elinden aldı.

Kemal Şahin: “Spora ve sporcuların geleceğine yatırım yaptık”
Törende yaptığı konuşmada, önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de çok insanın hayatına dokunmaktan gurur duyduklarını belirten Kemal Şahin, “Şu an sizleri misafir ettiğimiz Club Megasaray Oteli’miz uluslararası pazarlarda bilinen ve çok tercih edilen bir marka. Müşterilerimizin yüzde 70’i repeat olup bir kısmı 6070 sefer gelmiştir. Turizmdeki başarılarımızı spor alanına da taşıdık. Megasaray Tenis Akademi’yi kurarak sadece ticari bir yatırım yapmadık. Spora ve sporcuların geleceğine de yatırım yapmış olduk.
Hülya hanımın turnuvasına 3. kez ana sponsor olduk. Megasaray Tenis Akademi olarak ülkemizde tenis oynayanları çoğaltmak, sponsorluğunu yaparak yetiştirdiğimiz oyuncularla ülkemize daha çok tenisçi katmak ve özellikle de dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarını alıp dünya arenasına çıkarmak istiyoruz. Hülya Hanım da bu konuda çok duyarlı. Onu da bu ortak hedeflerimiz doğrultusunda destekliyoruz. Turnuvaya 25 farklı yaş kategorisinde 300’ün üzerinde tenisçi katıldı. Birazdan finalistler kupalarını alacaklar. Mücadele eden herkesi kutluyorum.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, büyük başarı göstererek tekrar seçildi. Başkanımız tenise çok emek verdi, çok çalıştı. Tekrar kutluyorum. Türkiye Tenis Federasyonu’yla birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tenisin yaygınlaşması için dünyaca önemli turnuvaları Türkiye’ye getireceğiz.
Ayrıca biz de MTA olarak hem Megasaray Belek’te hem de Erciyes’te Davis Cup, ATP Challenger gibi enternasyonal turnuvaları 12 ay yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla enternasyonal turnuvalar Türk gençlerin ayağına geliyor ve böylelikle ciddi maliyetlerle uzak ülkelere gitmekten kurtuluyorlar ve derecelerini hızla arttırabiliyorlar. 2019’da açtığımız MTA, pandemi dönemi de dahil dünyaca önemli turnuvalarla, aralarında ünlü tenisçilerinde olduğu binlerce sporcuyu ağırladı.
Bu yıl Megasaray Tenis Akademi, yıl sonuna kadar 100’ün üzerinde enternasyonal turnuva yapmış olacak. Akademide kısa zamanda yetiştirdiğimiz 6 oyuncumuzu da Türk Milli Takımı’mıza vermenin gururunu yaşıyoruz.
Akademide oyuncular, aynı tesiste konaklıyor, dengeli besleniyor ve sabah antrenmanını yapıp öğleden sonra maça çıkabilecek konfora sahip oluyor. Bu hizmetler sporculara zaman ve efor tasarrufu sağlıyor. Böylece başarılarına daha çok odaklanıyorlar. Bu yapımızla oyunculara Avrupa’da hiç olmayan bütünsel imkanlar tanıyoruz. Dolayısıyla bu imkanlarla tesisimiz kısa zamanda çok bilinen ve Avrupa’da dengi olmayan bir akademiye dönüştü. Bu vesileyle Antalya gelecekte dünyada tenisle anılan en önemli bir şehir olarak marka değeri kazanacaktır. Böylece Antalya’ya ve ülkemize Avrupa’dan çok daha fazla elit turist gelecektir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Hülya Avşar: “Ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz”
“Bu organizasyonun başarılı olmasında herkesin çok büyük emeği var” diyerek sözlerine başlayan Hülya Avşar ise, “Sizlerin katkılarıyla her turnuvada birçok çocuk okutuyoruz. Amacımız Türkiye’de yurtdışına gidip turnuvalara katılamayan ama iyi oynayan oyuncuların çoğunu yurtdışına göndermek. Ayrıca öğrenim hayatlarına da katkıda bulunmak. Bunu sadece ben değil, hep birlikte yapıyoruz. Bugün de bu turnuvanın 21. yılında 43.’sünü yaptık. Kemal Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle yatırım yapmış olduğu Megasaray Tenis Akademisi’nin tenis kortları sayesinde biz de aslında yapmak istediğimizi tam anlamıyla yapabiliyoruz. Hiçbir yerde böyle bir tesis bulma şansımız yok. Bahara doğru Güneydoğu’da tenise teşvik için TTF Başkanımız Cengiz Durmuş ile organizasyonlar yapacağız. Oradaki çocukların eline de raket vereceğiz. Ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cengiz Durmuş: “Tenis sporunu bütün Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz”
Tenisi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini aktaran Başkan Cengiz Durmuş da, “Bugün burada olmamızın ne kadar anlamlı olduğunu sizleri görünce bir kez daha anladım. Bizim federasyon olarak hayalimiz, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek ve Türkiye’yi temsil etmek. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu hedefimize başta devletimiz, spor bakanımız, spora destek verenler ve basın ile birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Bu inançla çok çalışıyoruz. Başkan olarak çok şanslıyım, Kemal Şahin bey gibi otelleri ve bünyesinde kurduğu tenis akademisinin imkanları ülkemizin dünyada da söz sahibi olabilmesi için bir şanstır. Hülya hanımı gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına yaptığı hayır işlerinden dolayı takdir ediyorum. Tenis sporunu bütün Türkiye’ye yaymayı, özellikle Doğu’daki çocuklarımıza bu imkanları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Hülya hanımın da bizim bu gayretlerimize katılıp rol modeli olarak Güneydoğu’daki organizasyonlarımıza katılması bizi çok sevindirdi” cümlelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ Anaokulu öğrencileri ağız ve diş taramasından geçti
YEREL HABERLER ALKÜ Anaokulu öğrencileri ağız ve diş taramasından ...
Polisten kaçarken pencereden atlayıp bacağını kırdı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken pencereden atlayıp bacağını kırdı
Kıbrıs’ın fethinin 450. yılı sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Kıbrıs’ın fethinin 450. yılı sempozyumu başladı
Katledilen Azra'nın annesi: Buraya çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim
YEREL HABERLER Katledilen Azra'nın annesi: Buraya çocuğumun ...
Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda yarı final rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda yarı final rakipleri ...
Eskişehirli izciler, Büyükşehir Belediyesi’nde
YEREL HABERLER Eskişehirli izciler, Büyükşehir Belediyesi’nde
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu Törene katılan anne ve baba hem ağladı hem ağlattı Azra’nın babası: “Benim kızım, haber yapacaktı, haber oldu” Anne Mezide Haytaoğlu: “Buraya çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim” Azra’nın adı, okulunda açılan okuma salonunda yaşayacak
YEREL HABERLER Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı ...
Başkan Uysal’ın hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Uysal’ın hafta sonu mesaisi
Konyaaltı Tekirdağ’da rahat kazandı
YEREL HABERLER Konyaaltı Tekirdağ’da rahat kazandı
20 aileye tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER 20 aileye tekerlekli sandalye
Antalyaspor UCI Gran Fondo’yu 3 madalya İle tamamladı
YEREL HABERLER Antalyaspor UCI Gran Fondo’yu 3 madalya İle tamamladı
Antalyaspor Isparta’da İkincilik Kürsüsünde
YEREL HABERLER Antalyaspor Isparta’da İkincilik Kürsüsünde
Türkiye Motodrag Şampiyonası 4'üncü ayak yarışı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Motodrag Şampiyonası 4'üncü ayak yarışı ...
İşyeri sahibinin ev için biriktirdiği paraları çalan çalışan, kameradan kaçamadı İşyeri sahibinin 400 bin TL’sini çaldı, 2’nci kattan atlayınca yaralı olarak yakalandı
YEREL HABERLER İşyeri sahibinin ev için biriktirdiği paraları çalan ...
EPDK Başkanı Yılmaz: “Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ile enerjinin miktarı ve kalitesini ölçülerek, en kısa yoldan müşterilerin hizmetine sunulacak”
YEREL HABERLER EPDK Başkanı Yılmaz: “Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ...
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 ...
Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı Gündüz çıktıkları yolun dönüşünde feci kazada can verdiler Bisiklet tutkunu arkadaşın çıktıkları yoldan paylaştığı bisikletli yolculuk görüntüleri yürekleri burktu
YEREL HABERLER Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın ...
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 ...
Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir
YEREL HABERLER Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir
Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti
YEREL HABERLER Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti
Kepez Belediyespor liderliğe yükseldi
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor liderliğe yükseldi
Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, ...
Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.