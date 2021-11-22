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Mağdurlardan 'Altınlarımızla kayboldu, ifade verip serbest kaldı' tepkisi

DHA

Mağdurlardan 'Altınlarımızla kayboldu, ifade verip serbest kaldı' tepkisi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kuyum atölyesi sahibi İsmail A. iddiaya göre, 100'e yakın kişinin altınlarını 'işletip kar vereceğim' vaadiyle topladıktan sonra ortadan kayboldu. Mağdurlardan kimi birikimini, kimi evlilik için alacağı altını, kimi tazminatını, kimi ise çektiği krediyi verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Kimseyi dolandırmak niyetinde olmadığını ve mağdurlarla uzlaşmaya çalışacağını söyleyen İsmail A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İsmail A'nın elini kolunu sallayarak gezdiğini belirten mağdurlar ise onun cezalandırılmasını ve haklarının verilmesini istedi.
Muratpaşa ilçesindeki bir iş merkezinde kuyum atölyesi işleten İsmail A., gelen müşterilerin altınlarını işleterek para kazanmaya ve kazandığı paranın bir bölümünü de altın sahiplerine vermeye başladı. Yurt dışında çalışan eşinin gönderdiği parayla bilezik yaptırmaya başlayan Songül Ekici, 2018 yılında eşinin işsiz kalması üzerine altınlarını bozdurmak üzere İsmail A.'nın yanına gitti. İsmail A., Ekici'ye hurda altın alıp sattığını, isterse satmak istediği altınları işletip her ay kazandığı paradan pay verebileceğini söyledi. Bunu kabul eden Ekici, bir süre düzenli parasını almaya başladı. Durumdan haberdar olan yakınları da İsmail A.'ya altınlarını imzalı, kaşeli makbuz karşılığında teslim etmeye başladı. Deniz Ölmez de ayrıldığı iş yerinden aldığı tazminatını ve çektiği krediyi İsmail A.'ya verdi.
Ancak bir süre sonra İsmail A., altınlarını almak isteyen kişileri oyalamaya başladı. İsmail A.'nın '6 Nisan'da gelin' demesi üzerine giden mağdurlar, iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Kilolarca altınlarını kaybeden mağdurların savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine onlarca kişinin aynı kişi tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı.
'İZMİR'E KAÇTIM'
Suçlamalar üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırılan İsmail A., 15 kişinin ziynet ve nakitlerini alıp işleterek kar verdiğini, zarar ettiğinde dahi paralarını ödediğini, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, bu nedenle bu kişilere ait ziynet eşyalarını ve paraları kullandığını, parayı tamamen kaybedince atölyeyi devredip kişilerin parasını ödemeye çalıştığını, devredemeyince İzmir'e kaçtığını söyledi. Kimseyi dolandırmak niyetinde olmadığını ve mağdurlarla uzlaşmaya çalışacağını söyleyen İsmail A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'ALTINLARI BOZDURMA İŞLETEYİM'
İsmail A.'nın kendisine güven sağladığını söyleyen mağdurlardan Songül Ekici, "Bir arkadaşım güvenilir olduğunu söyleyerek beni İsmail A. ile tanıştırdı. Kuyum atölyesi vardı ben de orada bilezik gibi ürünler yaptırmaya başladım. Telefonu, dükkanı değişmiyordu bize karşı güven sağladı. 2018 yılında eşim işsiz kalınca altınları bozdurmak için yanına gittim. Bana 'Ben hurda altın alıp satıyorum. İstersen senin altınlarını çalıştırayım, sana kar payı vereyim' dedi. Ben de kabul ettim" dedi.
YARIM KİLO ALTINI KALDI
Mağdur olduklarını ve adalet istediklerini belirten Ekici, "Geçen nisan ayına kadar sıkıntımız yoktu. Eylülde altınların bir kısmını aldım, nisanın 6'sında kalan yarım kilo altınımı alacaktım. Almaya gittiğimde dükkan kapalıydı, sonra telefonunu kapattı, sonrasında bir daha ulaşamadık. Mesajlarımızı görüyor, cevap vermiyor. Bu kişi suçunu kabul ettiği halde ifadesi alınıp serbest bırakılmış" diye konuştu.
TAZMİNATINI VE KREDİ ÇEKTİĞİ PARAYI VERDİ
Verdikleri altınlar karşılığında İsmail A.'dan her ay belli miktarda para aldıklarını söyleyen Deniz Ölmez de, "2019 yılında 90 gram bileziğim vardı. Eşim o sırada kısa süreli çalıştığı için teyzemizin tanıştırdığı İsmail A.'ya verip aylık para almaya karar verdik. 2019'un ortalarına doğru işten çıktığım için aldığım tazminatımı da götürüp ona verdim. Bir ara yanına gittiğimizde 'Altın düşecek, altın alın' dedi. Eşimle ne yapacağımızı düşünürken 'kredi çekin' dedi. Biz de kredi çekip kendisinden altın aldık" dedi.
'1,5 KİLO ALTINIMIZ GİTTİ'
Deniz Ölmez, "Aradan 5-6 ay geçtiğinde altınları almaya karar verdik. Bizi sürekli oyalamaya başladı. Sonra bize bir gün verdi ve 'Hepinizin altınlarını vereceğim' dedi. O gün gittiğimizde telefonu kapalıydı ve hiç haber alamadık. Biz temmuz ayında yakalandığını ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Bizim canımız yandı. Sadece bizim akrabalarımızın 1,5 kilo altını gitti. Hepimizin elinde kaşeli, imzalı kağıtlar var. Ceza almasını ve haklarımı geri istiyorum. Adalete sığınmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.
'ELİNİ KOLUNUJ SALLAYARAK GEZİYOR'
Yadigar Tuğcu ise, "Kuyumcu tarafından dolandırıldık. Bize 'Altınlarınız getirin. Ben değerlendiririm' dedi. Biz de evde güvende olmuyor, diye götürdük verdik. 150 gram benim, 100 gram kızımın altınlarını verdik. 2 ay içerisinde oldu zaten bu olay. Sonra bir daha görmedik. Bu kişinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Bunca kişiyi dolandırdı. Bir kişi bu kadar insanı dolandırıp dışarıda geziyor. Belki başka bir memlekette düzen kurup bu işi tekrar yapacak. Çünkü bu kişi ceza almadı" dedi.
DÜĞÜN İÇİN ALTIN YAPTIRMAK İSTEDİ
Düğünü öncesinde büyük şok yaşadığını söyleyen Ramazan Topal ise, "Düğünüme 1 ay kalmıştı. Eşimin istediği altınları yaptırmak istiyordum. İsmail A.'nın yanına gittim. Ona 34 bin 500 liram olduğunu ve altın almak istediğimi söyledim. 91,3 gram altını bir hafta içerisinde yapıp verebileceğini söyledi. 1 hafta sonra gittiğimde malzeme alamadığını 2-3 gün içerisinde vereceğini söyledi. En son gittiğimde de vermeyince savcılığa vereceğimi söyledim. Bir sonraki gidişimde dükkan kapalıydı" ifadelerini kullandı.
'HALA BORCUNU ÖDÜYORUZ'
İsmail A.'nın tüm mağdurların hayalini ellerinden aldığını söyleyen Merve Topal, "Bir anda ev kur, eşyalarını diz. Herkes bir hayal peşinde ama bir anda her şey yok oldu. Niye insanların hayalleriyle oynadı. Hepimiz mağduruz. Ben tam evliliğimin arefesinde bunu yaşadım. Hala bunun borcunu ödüyoruz ve ben bu borcu ödemek istemiyorum. Ben altınlarımı ve geleceğimi istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-11-22 16:02:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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