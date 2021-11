Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet

Kadınlar Voleybol İkinci Ligi 6'ncı Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligde oynadığı 6'ncı maçta bir diğer Antalya temsilcisi Megaspor'u 30 mağlup etti. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye 80'lık bir seri ile başlayan Antalyaspor, ilerleyen dakikalarda bu farkı koruyamasa da maçın ilk setini 2520 kazanan taraf oldu. Finali bir çekişmeye sahne olan ikinci seti ise Filenin Akrepleri 3129 kazandı ve maçta durum 20'a geldi. Üçüncü seti de iyi bir oyunla 2518 kazanan kırmızı beyazlı takım karşılaşmadan 30 galip ayrılan taraf oldu. Filenin Akrepleri, evinde aldığı bu galibiyetin ardından ligin 7'nci haftasında Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.



“Antalya takımlarının çekişmeleri, seyir zevki açısından oynamış olduğumuz lige ayrı bir ambians katıyor”

Maç sonu değerlendirmede bulunan Baş antrenör Gökhan Egeli, “Öncelikle sahadan galibiyet ile ayrıldığımız için mutluyuz. Çok iyi başladığımız ilk sette konsantrasyonumuzu istediğimiz düzeyde tutamadık. Bunun sonucunda da aradaki farkı kaybettik. Voleybol hatalar oyunudur, hata oranını düşük tutan her takım galip gelir. Bugün sahada isteyen ve kazanan takım olmak, uzun lig maratonunda yolumuza kayıpsız devam etmekti önemli olan ve bunu başardığımız için mutluyuz. Antalya’da voleybol oynayan ve Antalya’yı temsil eden diğer kulüplerde oynayan kızlarımızın ne kadar yüksek tekniğe ve taktiğe sahip oldukları aşikardır. Bu sebeple bu sezon Antalya takımlarının çekişmeleri, seyir zevki açısından oynamış olduğumuz lige ayrı bir ambians katmaktadır” dedi.



“Biz Antalyaspor’uz”

Antalyaspor olarak bir aile olduklarını belirten Egeli, “17,43 yaş ortalamasına sahip genç bir kadroya sahibiz. Takım kaptanımız hariç tüm sporcularımız altyapı kadrolarımızda yer alıyor ve ekim ayında başlayan yerel liglerde her hafta 2 maç yapmak durumundayız. Oynamış olduğumuz 6 lig maçının 5’inden galibiyet ile ayrıldık. Genç ve Yıldız takımlarımız da yollarına kayıpsız devam ediyorlar. Bu yoğun tempoda her maça aynı konsantrasyon ile devam ettirebilmenin zor olduğunun farkındayız. Sporcularımızı hem fizyolojik hem de psikolojik olarak optimum düzeyde tutmak en önemli önceliğimiz. Alanında uzman teknik ekibimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalarda tüm antrenman planlamamız bu süreci kayıpsız atlatmak üzere yapıldı. Biz bir aileyiz. Biz Antalyaspor’uz” diye konuştu.

