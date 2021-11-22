Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü (2)

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2 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı bisikletliler Faruk Tufan Tutar (25) ile Yunus Er'in (25) cenazeleri toprağa verildi. 2 arkadaş, ikindi vakti kılınan namazın ardından Alanya Hacıbaba Mezarlığı'nda defnedildi. Tutar ve Er'in cenaze namazları, arka arkaya kılındı. Cenazeye 2 gencin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Gençlerden Yunus Er'in babasının da 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Er'in cenazesi, babasının yanında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ceren ŞAHİN

2021-11-22 17:47:31



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