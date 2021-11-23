Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

Ceren ŞAHİN/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, pasaportlarına el koyularak fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 2 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.
Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınların zorla evde tutulduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, takibe başladı. Jandarma, Ö.I. (40), E.B. (24) ve M.K.'nin (26), Özbekistan uyruklu 2 kadını fuhşa zorladıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan L.I. (18) ile Z.Y.'yi (26) de kurtardı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Özbekistan uyruklu 2 kadın, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİN
2021-11-23 11:44:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.