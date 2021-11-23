Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

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Ceren ŞAHİN/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, pasaportlarına el koyularak fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 2 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.

Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınların zorla evde tutulduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, takibe başladı. Jandarma, Ö.I. (40), E.B. (24) ve M.K.'nin (26), Özbekistan uyruklu 2 kadını fuhşa zorladıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan L.I. (18) ile Z.Y.'yi (26) de kurtardı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Özbekistan uyruklu 2 kadın, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİN

2021-11-23 11:44:12



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