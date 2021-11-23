Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı

DHA

Fuhşa zorlanan Özbek 2 kadın kurtarıldı


Ceren ŞAHİN/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, pasaportlarına el koyularak fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 2 kadın, jandarma tarafından kurtarıldı.
Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınların zorla evde tutulduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, takibe başladı. Jandarma, Ö.I. (40), E.B. (24) ve M.K.'nin (26), Özbekistan uyruklu 2 kadını fuhşa zorladıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan L.I. (18) ile Z.Y.'yi (26) de kurtardı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Özbekistan uyruklu 2 kadın, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİN
2021-11-23 11:44:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemic Balesi, yeniden seyirciyle buluşuyor
YEREL HABERLER Pandemic Balesi, yeniden seyirciyle buluşuyor
Oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ...
Antalya'da otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı Araç içinde sıkışan yaralı kadın 30 dakika süren çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; ...
Ramazan-Sultan Kuş Cami’nin temeli dualarla atıldı
YEREL HABERLER Ramazan-Sultan Kuş Cami’nin temeli dualarla atıldı
İhbar üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İhbar üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Başkan Yücel: “Alanya’nın gelecek 50 yılını planlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Alanya’nın gelecek 50 yılını ...
Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü (2)
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü (2)
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
YEREL HABERLER Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Yangınzede gençler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a gitti
YEREL HABERLER Yangınzede gençler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ...
Öğretmenlere 24 Kasım'da Tünektepe Teleferik ücretsiz
YEREL HABERLER Öğretmenlere 24 Kasım'da Tünektepe Teleferik ücretsiz
Konyaaltı’nda kurulan ilk muz serasında üretim başladı 1 milyon 400 bin TL yatırım bedeli olan serada 3 bin 200 adet muz fidanı bulunuyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda kurulan ilk muz serasında üretim ...
Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet
YEREL HABERLER Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet
Mağdurlardan 'Altınlarımızla kayboldu, ifade verip serbest kaldı' tepkisi
YEREL HABERLER Mağdurlardan 'Altınlarımızla kayboldu, ifade verip ...
Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu ...
43. Hülya Avşar Cup sona erdi
YEREL HABERLER 43. Hülya Avşar Cup sona erdi
ALKÜ Anaokulu öğrencileri ağız ve diş taramasından geçti
YEREL HABERLER ALKÜ Anaokulu öğrencileri ağız ve diş taramasından ...
Polisten kaçarken pencereden atlayıp bacağını kırdı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken pencereden atlayıp bacağını kırdı
Kıbrıs’ın fethinin 450. yılı sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Kıbrıs’ın fethinin 450. yılı sempozyumu başladı
Katledilen Azra'nın annesi: Buraya çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim
YEREL HABERLER Katledilen Azra'nın annesi: Buraya çocuğumun ...
Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda yarı final rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda yarı final rakipleri ...
Eskişehirli izciler, Büyükşehir Belediyesi’nde
YEREL HABERLER Eskişehirli izciler, Büyükşehir Belediyesi’nde
Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu Törene katılan anne ve baba hem ağladı hem ağlattı Azra’nın babası: “Benim kızım, haber yapacaktı, haber oldu” Anne Mezide Haytaoğlu: “Buraya çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim” Azra’nın adı, okulunda açılan okuma salonunda yaşayacak
YEREL HABERLER Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.