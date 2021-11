Kepez’de ikinci hububat ekiminin de ürünleri vatandaşlar ile paylaşılacak

Kepez Belediyesi, Antalya Orman Çiftliğinde, ikinci hububat ekimini gerçekleştirdi. Hububat ekimine katılan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, elde edilecek ürünleri halk ile paylaşılacağını belirterek “Ürünleri yine halkımızla paylaşacağız. Allah bereketler versin” dedi.

Antalya Orman Çiftliği’nde, ikinci kez hububat ekimi yapıldı. Çiftliğin toprağı, traktörlerle sürülerek, ikinci hububat ekimine hazır hale getirildi. Ekim sezonunun başlamasıyla da çiftlikte buğday ekimi gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftlikteki ekime katıldı. Başına Yörük kasketi takan Başkan Tütüncü, omzuna astığı heybeden aldığı buğday tohumlarını, traktörle ekime hazır hale getirilen çiftlik arazisinin toprağına, bereketli olsun dileğiyle, attı. Buğday ekimi, daha sonra traktörlerle sürdürüldü.



“Çiftlik ile tarıma farkındalık”

Açıklamasında, pandemiyle birlikte gıda tedarikinin öneminin artığın belirten Tütüncü, “Bu noktada tarıma bir farkındalık oluşturmayı çok arzu ettik. Antalya Orman Çiftliğimizi yaptık. Orman çiftliğimiz, son derece modern bir belediyecilik anlayışının ürünü olarak hayata geçmiş bir projedir. Bu proje ile beraber de tarıma farkındalık meydana getirecek çeşitli faaliyetleri orman çiftliğimizde yapalım istedik” dedi.



“Buğday ekimiyle, bereketli topraklar mesajı”

Tütüncü, farkındalık oluşturmak amacıyla çiftlikte geçtiğimiz yıl hububat ekimini başlattıklarını anımsatarak, “Kepez Belediyesi olarak orman çiftliğimize buğday ektik. Buğday ekerek, aslında bu toprakların boş kalmaması gerektiğini, bu toprakların işlendiğinde bereket fışkıracak topraklar olduğunu, hemşerilerimize siz de kendi tarlalarımızı ekin mesajı verelim istedik.Geçtiğimiz yıl bu güzel çiftliği hazırladık, ekime uygun hale getirdik ve ektik. Boş duran topraktan hâsılat elde ettik. Elde ettiğimiz hasılatı da hemşehrilerimizle, çeşitli yollarla paylaştık. Şimdi hububat ekiminde ikinci dönemdeyiz. Çiftlikte yaz döneminde de üretim sürdü. Karpuz ve kavun ekerek, çiftliği bir bostana çevirdik. Bu bostanda da çocuklarımıza, toprakla, tarımla iç içe farklı bir ilişki kurdukları güzel bir yaz tatilini armağan ettik” diye konuştu.



“Belediye neden tarım yapıyor?”

Başkan Hakan Tütüncü, belediye olarak neden tarımsal üretime başladıklarıyla ilgili “Belediyenin hedefi, ne buğday ne de karpuz kavun yetiştirmek. Bunlar asla değil. Belediyenin yapmak istediği şey, tarıma, tarımsal üretime bir farkındalık oluşturmak. Biz de böyle yaptık. Çevremizdeki köylerdeki hemşerilerimizde, demek ki böyle yapınca da böyle oluyormuş, noktasına geldi. Onlar da boş topraklarını ektiler. Ben istiyorum ki, bu ülkenin her karış toprağı işlensin ve o topraktan verim elde edilsin. Ben istiyorum ki, ülkemizin her noktasındaki vatandaşlarımız, üretim süreçlerine katılsınlar. Tarım ülkesiyiz. Topraktan ayrı yaşayamayız. Bunu hiç akıllarından çıkarmasınlar” şeklinde konuştu.



“Köylü, neden milletin efendisi?”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Köylü Milletin Efendisidir!” sözünü anımsatan Tütüncü, “Neden köylü milletin efendisi? Çünkü köylü üretim yapıyor. Köylü, boş kalacak ya da kalabilecek toprağı işliyor. Buradan bereket elde ediyor ve onunla şehirleri besliyor. İşte o vecizenin arkasındaki derinliği iyi şekilde hissettiğimizde toprağın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, üretim yapanların ne kadar önemli bir iş yaptıklarını anlamış oluyoruz. Belediye olarak buna dikkat çekiyoruz” dedi.



“Hasat, şehirle paylaşılacak”

Başkan Hakan Tütüncü, “Antalya Orman Çiftliği'nde, ikinci ekim dönemini başlattıklarını aktararak, “İkinci dönemde de tarımsal üretime dikkat çekecek, farkındalık meydana getirecek projeler üretmeye devam edeceğiz. Ekim zamanlarında bu çiftliğin toprağı asla boş kalmayacak. Bu çiftlik, her zaman söylüyoruz ürettiğini halkı ile paylaşan, üretim sevinçlerinin mutluluğunu da beraber yaşayan bir çiftlik. Bu iki özelliği sürdürdüğümüz bereket dolu bir sezon diliyorum. Sezonumuz bereketli olsun. Hâsılatımız, ürünümüz çok olsun ve bugün toprakla buluşturduğumuz buğday taneleri bire bin veren tohumlar gibi bereket saçsın” ifadelerini kullandı.

Buğday ekimine, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz de eşlik etti.

