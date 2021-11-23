ATASEM’de 475 yabancıya Türkçe eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM) Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılara Türkçe dersleri ile destek oluyor. 475 yabancı kursiyer ATASEM’de Türkçe öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’lerin ücretsiz Türkçe kursları yerleşik yabancılardan yoğun ilgi görüyor. Antalya’da yaşayan yabancı kursiyerler Uncalı, Lara, Varsak, Kepez ve Atatürk Kurs Merkezleri’nde Türkçe öğreniyor. Yerleşik yabancılar kendilerini daha iyi ifade edebilmek, kente ve sosyal hayata uyum sağlamak için derslere yoğun talep gösteriyor.



“Çocuklarım için Türkçe öğreniyorum”

4 yıl önce Antalya’ya gelen İranlı Saeedeh Khaksar da Türkçe öğrenmek için ATASEM’i tercih edenler arasında. Yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek ve hayatını kolaylaştırmak için kursa geldiğini söyleyen Saeedeh Khaksar, “Geçen sene A1 kursunu tamamlamıştım bu sene A2’ye devam ediyorum. Çocuklarım Antalya’da okula gidiyor, Türk arkadaşlarım var onun için ben de Türkçe öğrenmek istedim. Türkçe okuyup yazabiliyorum, kurstan da çok memnunum” diye konuştu.

Yine dört yıldır Antalya’da yaşayan İran vatandaşı Pegah Jeddi, iki çocuğunun Antalya’da okula gittiğini ve Türkçe eğitim aldığını belirterek, bu yüzden kendisinin de Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Pegah Jeddi, “Türkçe öğrenmek çok zor değil. Dersler çok güzel geçiyor. Artık alışverişe çıktığımda ya da Türk arkadaşlarımla kolayca konuşabiliyorum” dedi.



“Gazete okuyup televizyon izliyorum”

Alfabenin farklı olmasından dolayı Türkçe öğrenmekte zorlandığını ama çabaladığını söyleyen Rus vatandaşı Yulia Tarasora, “Türkçe kursunda ikinci yılım. Türkçe gazete okuyabiliyor, Türk televizyon kanallarını izleyebiliyorum ama gramerde biraz zorlanıyorum” diye konuştu.



“Sosyal yaşama katkı sağlıyor”

Yabancılar için Türkçe Seviye A2 kurs eğitmeni Songül Kurşun, “Sınıfımızda İran ve Rus ağırlıklı öğrencilerimiz eğitim alıyor. A1 ve A2 seviyesi sınıflarımız var. Toplamda 136 saatlik kursu tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika alan kursiyerler isterlerse eğitimlerine A2 seviyesinde devam edebiliyor. Kursiyerler, temel Türkçe bilgisi, dil bilgisi gramerin yanı sıra günlük hayatta kullanılan deyimleri de öğrenerek insanlarla daha kolay iletişim kurabiliyor” şeklinde konuştu.



“Yoğun ilgi var”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara ATASEM Kurs Merkezi Sorumlusu Gül Yenigün de, özellikle bu dönem yabancı uyruklu vatandaşların Türkçe kursuna yoğun talepte bulunduklarına kaydederek, “Toplam 235 kursiyerimiz Türkçe eğitim alıyor. Derslere çok ilgililer ve sıkı takip ediyorlar. Türkçe öğrenmeleri topluma daha çabuk uyum sağlamalarını ve sosyal hayatlarına ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu.

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