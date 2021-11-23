Kayalıklarda mahsur kalan yavru keçiler, 7 saatte kurtarıldı

Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, kayalık alanda mahsur kalan 4 yavru keçi, makaralı ip sistemi kuran AKUT ekibinin 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İslamlar Mahallesi Öz mevkisinde, Arif Çakas'a (45) ait 4 yavru keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Çakas'ın kızı İkbal Çakas'ın (18) yardım çağrısı üzerine, AKUT Kaş -Kalkan Birimi'nden 5 kişilik ekip, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda kalan keçileri kurtarmak için makaralı ip sistemi kurdu. 7 saat süren çalışma sonrası bulunduğu yerden alınan 4 keçi, sahibine teslim edildi.
AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay, "Arkadaşlarımız saat 09.45'te çalışmaya başladı, 16.45'te operasyonu tamamladı. 7 saatlik zorlu bir çalışma ile 4 keçi kurtarıldı. Keçiler sağlıklı biçimde sahibine teslim edildi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-11-23 14:06:47
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