AÜ Rektörü Özkan: “Akdeniz Üniversitesi olarak biz büyük bir aileyiz” AÜ Rektörü Özkan, kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda üniversitede bulunan kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla kahvaltıda buluştu. Akdeniz Üniversitesi olarak büyük bir aile olduklarını belirten Özkan, öğrencilerin sportif faaliyetlerine önem verdiklerinin altını çizdi. Özkan, “130 tane kulübümüz var inşallah bu sayı daha da artar ama önemli olan bunları daha da kaliteli hale getirmek” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yer alan kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla kahvaltıda buluştu. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Duacı’da bulunan Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda düzenlenen programa Rektör Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Gülsüm Aktağ, gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanları ve topluluk başkanları katıldı.



“Sizler bizim geleceğimizsiniz”

Öğrencilerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu dile getiren Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak biz büyük bir aileyiz. Siz değerli aile üyelerimizle bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz, çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nin şu anki stratejisinin en kaliteli eğitimi vermek olduğunu dile getiren Rektör Özlenen Özkan, “Bunun yanında tabi ki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katkıda bulunmak. Bu faaliyetler sizlerin hayatında çok önemli yer tutuyor. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de bizlere destek veriyor. Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün kapıları sizlere sonuna kadar açık. 130 tane kulübümüz var inşallah bu sayı daha da artar ama önemli olan bunları daha da kaliteli hale getirmek. Sizlerin ihtiyaçlarını çözmek için iş birliği içerisinde çalışacağız” diye konuştu.



“Gençlerimizin her zaman yanındayız”

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise “Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Akdeniz Üniversitemizin gençleriyle bir arada olarak, onların gençlik, spor ya da gelecek vizyonlarıyla ilgili projelerine destek olmak, onların fikirleriyle Antalya’nın gençlik ve spor alt yapısını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim 8 gençlik merkezimiz var. Yaklaşık 50 bin üyemiz var. Spor tesislerimizle, yurtlarımızla gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan, kahvaltı sonrasında öğrencilerle tek tek görüşüp onların taleplerini dinledi. Programın sonunda İl Müdürü Gürhan tarafından Rektör Özkan’a tablo hediye edilirken topluluk başkanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

