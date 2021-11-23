Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinin hazırladığı projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2021 yılı sonuçları açıklandı. Lisans öğrencilerinin ArGe kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla hazırlanan, Proje tabanlı burs programının 2021 yılı başvuru sonuçlarına göre ALKÜ’lü beş öğrenci destek almaya hak kazandı. STAR programına fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında, 115 farklı üniversite öğrenim gören bin 543 lisans öğrencisi kabul edildi.



“Rektör Kalan’dan tebrik”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz her yıl spor, bilim, kültür ve sanat gibi daha birçok alanda üniversitemizi gururlandıran başarılar elde ediyor. Tabi bu başarılar kolay elde edilmiyor. Her başarının altında büyük bir özveri ve emek yatıyor. Bu vesileyle, TÜBİTAK 2247/C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2021 yılı çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan öğrencilerimiz ile Proje yürütücüsü akademisyenlerimizi tebrik ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.