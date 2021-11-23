Tütüncü’den diş hekimlerine kırmızı karanfil

Kepez Belediye Sağlık Merkezi’ndeki diş hekimlerinin ‘Dünya Diş Hekimliği Günü’nü kırmızı karanfillerle kutlayan Başkan Tütüncü, “Sağlık merkezimiz bugün bir marka haline geldiyse bunda sizlerin çok büyük katkıları var “ dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla Belediye Sağlık Merkezi’nde görev yapan diş hekimlerini ziyaret etti. Başkan Tütüncü’ye ziyareti sırasında Kepez Belediyesi Meclis Üyeleri Fatma Tutan, Adem Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy eşlik etti. Ağız ve Diş Sağlığı polikliniğinde görevli hekimleri tek tek gezen Başkan Tütüncü, günlerini kutlayarak kırmızı karanfil verdi.



“Sizlerin katkıları büyük”

Diş hekimlerine görevlerinde başarılar dileyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Diş hekimliği gününüzü tebrik ediyorum. Verdiğiniz hizmetler halkımız tarafından büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karşılanıyor. Hem belediyemizin hem de sağlık merkezimizin ismini yüceltiyorsunuz. Bugün buralar bir marka haline geldiyse sizlerin çok büyük katkıları var. Bizde günü vesile bilerek ellerimize çiçekleri alarak sizlere geldik. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi çok güzel işler yapıyor. Ancak Ağız ve Diş Sağlığı polikliniğindeki memnuniyet bambaşka” dedi.



“Gezici Sağlık Merkezi Tırı Kaş’a gidiyor”

Ağız ve Diş Sağlığı polikliniğinde görevli yardımcı personeli de ziyaret eden Başkan Tütüncü, “Belediye sağlık merkezimiz bugün bir markaysa o sizin omuzlarınızda yükseldi, sizin emeklerinizle yükseldi” ifadelerini kullandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet etti. Sağlık merkezindeki ziyaretin ardından Tütüncü, ‘Gezici Sağlık Merkezi Tırı’nı Kaş’a uğurladı.

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