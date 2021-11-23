MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat’ın gelişmesi ve kalkınması için ortak akılla hareket etmeliyiz”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MHP Manavgat ilçe heyetinin ziyaretinde Manavgat’ın gelişmesi ve kalkınmasında ortak akılla hareket edebilmenin önemli olduğunu vurguladı. Güngör, “Manavgat ekonomisini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Turizm, ticaret, tarımın yanı sıra kent ekonominin çeşitlenmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)'yu ziyaret etti. MHP heyetini MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşıladı.



"Kent ekonomisinin çeşitlenmesi için çaba gösteriyoruz"

Ziyarette konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini ve bu nedenle Oda olarak bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güngör, “Manavgat ekonomisini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Turizm, ticaret, tarımın yanı sıra kent ekonomisinin çeşitlenmesi için çaba gösteriyoruz. Kentimizde tarımın yatırım yapılabilir sektör olması, Manavgat’a bir üniversite kazandırılması, kentin ihracat potansiyelinin artırılması gibi birçok alanda çaba gösteriyoruz” dedi. Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’yi kurduklarını hatırlatan Başkan Güngör, arsanın devrinin ardından Manavgat OSB ile ilgili çalışmaları aşama aşama götüreceklerini söyledi.



"Ortak akılla hareket edebilmeyi çok önemsiyoruz"

Manavgat’ta kentin gelişmesi ve kalkınmasında tüm kurumların ortak akılla hareket edebilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Seydi Tahsin Güngör, “Farklı fikirlerin ortak düşüncede birleşmesi ile güzel projeler ortaya çıkmaktadır. MATSO olarak şehrimizin gelişmesi ve kalkınmasında ortak akılla hareket edebilmeyi çok önemsiyoruz” diye konuştu.

MHP ilçe Başkanı Nooman Enhoş ise MATSO’nun Manavgat’ın en önemli kurumlarından birisi olduğunu belirterek şehre önemli katkılar sağladığını söyledi. Başkan Güngör ve yönetimini kutlayan Başkan Enhoş, çalışmalarında başarılar diledi. Enhoş, Manavgat’ın geleceği için ortak akılla hareket edebilmenin önemine vurgu yaptı.

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