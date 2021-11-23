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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli'nde düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyon okulu belli oldu

İHA

Korkuteli'nde düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyon okulu belli oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Voleybol Turnuvasının şampiyonu Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği okullar arası voleybol turnuvası Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda sona erdi. 15 Okulun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Finalde Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu ile karşılaşan Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, final maçını 30 kazanarak şampiyon olurken, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu 2’inci oldu. Turnuvanın 3’üncüsü Dereköy Ortaokulu oldu.

"15 okuldan 150 öğretmenin çekişmeli mücadelesi"
Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu’nda yaklaşık 3 hafta boyunca devam eden müsabakalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle turnuva boyunca öğrencilerin tezahüratları turnuvada unutulmazlar arasında yerini aldı.
Baştan sona renkli görüntülere sahne olan turnuvanın finali Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu ile Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları arasında oynandı. Maçta Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulunu 30 yenerek şampiyon oldu.Maç sonunda sergiledikleri centilmence hareketlerle sporseverlerden takdir toplayan her iki takım oyuncuları turnuvada kazananın dostluk olduğu mesajını verdi.

"Dereceye giren takımlara maddi destek sözü"
Final maçı müsabakaları sonunda oluşan genel sıralamada birinci olan Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek verirken, ikinci olan Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulunun kupasını İlçe Milli eğitim Müdürü Akif Tak, üçüncü olan Dereköy Ortaokulunun kupasını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç verdi.
Turnuvada en centilmen takım Özel umut rehabilitasyon merkezinin kupasını Tarım ilçe müdürü Selda Sert, turnuvada görev alan beden eğitimi öğretmenlerinin plaketlerini Milli eğitim Şube Müdürü Abdullah Güven, CK Müdürü Durali Tıraş, Milli Emlak Müdürü Şaban Akay, Vergi dairesi müdürü Erdal Çetinkaya takdim etti. Turnuva sonrası Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek turnuvada şampiyon olan takıma 5 bin TL, diğer derece yapan takımlara maddi destek sözü verdi. Turnuva, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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