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Antalya’da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Yaklaşık 100 metrelik uçuruma uçan tır sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu

İHA

Antalya’da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Yaklaşık 100 metrelik uçuruma uçan tır sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne giden Abdulfettah Aktaş (52) idaresindeki 31 AJ 671 plakalı tır, Akseki’ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel Mevkii’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır uçurumda bulunan ormanlık alanda ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler sürücüyü yaralı olarak buldular. 112 sağlık ekiplerinin yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Tırın dorsesinde herhangi bir yük bulunmadığı bildirilirken, tırda maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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