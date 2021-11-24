Öğretmenler günü çiçekleri AÜ’den

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üretilen süs bitkileri özel günlerde yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından seralarda iç mekanların vazgeçilmezi saksılı süs bitkileri üretilerek halka satışa sunuluyor. Süs Bitkileri Üretim Danışmanı Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Hazar, satışa sunulan süs bitkilerinin öğretmenler günü, anneler günü, sevgililer günü, yılbaşı gibi özel günlerde daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.



“Çeşit sayısı artacak”

Süs bitkilerinin üretimini Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde 200 metrekarelik iki serada yaptıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Deniz Hazar, “Çiçekli, çiçeksiz saksılı süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere yaklaşık 36 çeşit ürünümüz var. Yakın zamanda çeşit sayısı 50’nin üzerine çıkacak. Yakında soğanlı bitkilerimizden lalenin, sümbülün satışları başlayacak. Yılbaşından itibaren minyatür gül satışı olacak.” diye konuştu. Mevsimlik çiçeklerle birlikte ürün yelpazesinin daha da genişleyeceğini söyleyen Dr. Hazar, “Mevsimlik çiçekler şu anda hercai, menekşe ve karanfil. Bir ay sonra onlar da satışta olacak. İlkbaharda çeşit sayısı daha da artacak” dedi.



“Özel günlere özel sunum”

Çiçek satışlarını özel günlere göre ayarladıklarını belirten bunlardan Dr. Hazar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için çiçekleri özel ambalajlarla satışa sunmaya başladıklarını söyleyerek “Bizleri yetiştiren, büyüten, bugünlere getiren öğretmenlerimize güzel bir sunum yapmak bizleri de mutlu etti” ifadelerini kullandı. Dr. Hazar, süs bitkilerinin kampüs içerisindeki ziraat satış alanında tüm halka satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

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