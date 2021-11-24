Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı’ndan farklı galibiyet

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı rakibi Elit Akdeniz Voleybol Takımını 31 mağlup etti.

İlk seti 25 14 kazanan Antalyaspor, ikinci seti de 25 21 kazandı. 3. seti 22 25 kazanan taraf Elit Akdeniz oldu. 4. seti 25 16 kazanan Antalyaspor, müsabakadan galibiyet ile ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.