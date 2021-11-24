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Antalya Valisi Yazıcı: “Öğretmenler, yaktıkları meşaleyle karanlığımızı aydınlatır”

İHA

Antalya Valisi Yazıcı: “Öğretmenler, yaktıkları meşaleyle karanlığımızı aydınlatır”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan heyeti makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, “Yaktıkları meşaleyle karanlığı aydınlatan, ektikleri bilgi tohumlarıyla yeni nesillere ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğretmenler ve Öğrencilerden oluşan heyet Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Heyetle yakından ilgilenip öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

“İyi ki varsınız”
Geleceğimizin mimarı öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı, “Yaktıkları meşaleyle karanlığı aydınlatan, ektikleri bilgi tohumlarıyla yeni nesillere ışık tutan, ülkemin her noktasında fedakârca görev yapan, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

“Vali Yazıcı, AKM’deki 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı”
Ziyaretin ardından Vali Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına katıldı. Programa Vali Yazıcı’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehit öğretmenlerin anılması, günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın İl Milli eğitimim Müdürü Hüseyin Er tarafından yapılması ve emekli öğretmenlerin konuşmalarıyla devam etti. 24 Kasım 2020 tarihinden sonra emekli olan öğretmenleri temsilen Fatma Özbaş, Suziye Akpınar, Mehmet Atik, Mustafa Çiftçi, İsmet Güzer’e Vali Yazıcı hizmet şeref belgesi takdim ederek sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu. Vali Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle “ Öğretmen Sevgisi” konulu ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında, ilkokullar arası resim dalında birinci olan Kepez Akev Koleji öğrencisi Ege Bademli’ye, ortaokullar arası şiir dalında birinci olan Döşemealtı Hilmi Caner Saraçoğlu Ortaokulu öğrencisi Sude Kuru’ya ve liseler arası kompozisyon dalında birinci olan Muratpaşa İstek Özel Antalya Lara Fen Lisesi Öğrencisi Sudenur Karadeniz’e hediyelerini takdim etti. Hediye töreninin ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet Manavgat Yangınını, yangından görev alan öğretmenlerin gözünden anlatan “Anka” belgeselini izledi. Programda Vali Yazıcı, Kepez Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin hazırlamış olduğu ‘Tohumdan Fidana Öğretmen’ adlı gösteriyi büyük beğeni ile izledi. Programın ardından yarışmada dereceye giren resimler, şiirler, kompozisyonlar ve “Öğretmen Sevgisi” konulu resimlerin yer aldığı sergiyi gezen Vali Ersin Yazıcı, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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