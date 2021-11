Growtech'le 400 milyon dolarlık iş hacmi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en büyük örtüaltı tarım fuarı Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nın (Growtech) kapıları, Antalya'da 20'nci kez açıldı. Türkiye tarım sektörünün yanı sıra 25 ülkeden katılımcının bulunduğu fuar nedeniyle Antalya'da oteller doldu, uçak firmaları ek seferler koydu. Fuar direktörü Engin Er, 400 milyon dolara yakın ticaret hacmi beklediklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve bu yıl 20'ncisi ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan Growtech Fuarı, kenti hareketlendirdi. 24-27 Kasım tarihleri arasındaki fuar nedeniyle ANFAŞ'a yakın bölgelerdeki oteller doldu, hava yolu firmaları ise kente ek uçuş seferleri düzenledi. Growtech Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım sektöründeki ilginç ve inovatif ürünler sergileniyor.

25 ÜLKEDEN 515 FİRMA

Fuara 25 ülkeden 515 firmanın katılım sağladığını açıklayan Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Fuarda sera ve sulama teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve koruma, tarım makineleri ve hayvancılık olmak üzere toplam beş kategoride ürünler sergileniyor. 25 ülkeden katılımın dışında 137 ülkeden de ziyaretçi kaydımız var. En az 100'ün üzerinde ülkeden ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Fuar nedeniyle Antalya'daki bütün otellerin dolduğu, uçakların da ek seferler koyduğunu anlatan Er, ilk dakikadan itibaren yoğun ziyaretçi girişi başladığını söyledi. Fuarda ağırlıklı sera üretimine tarımsal girdileri sağlayan firmaların bulunduğunu belirten Er, "Dünyada Hollanda, İngiltere ve Orta Doğu'da bu tür fuarlar var ve onlardan daha büyüğüz" diye konuştu.

'PARASAL DEĞERLERİNİ ÖLÇEMİYORUZ'

Fuarda tarım sektörünün güçlü pazar ülkelerinden Hollanda, İspanya ve Macaristan'ın özel pavilyonlarında ülke bazında milli katılım sağladıklarını kaydeden Er, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile birlikte düzenledikleri Alım Heyeti Programı'na fuarın ilk günü 7 ülkeden yaklaşık 20 önemli büyük alıcının katıldığını ve önemli anlaşmalar sağlandığını dile getirdi.

Fuarda önemli ticaret bağlantıları yapılarak, firmaların daha önce hiç girmediği pazarlara girme fırsatı bulduklarını da ifade eden Er "Örneğin, bir firma ilk defa Çin'e tohum ya da makine satabiliyor. Azerbaycan'a başka bir ürün, sera satabiliyor. Ama bunların parasal değerlerini ölçemiyoruz. Kabaca tahminimize göre 300-400 milyon dolar seviyesinde ticaret rahat bir şekilde dönüyor" ifadelerini kullandı.

'HER STANTTA YENİ ÜRÜN GÖRMEK MÜMKÜN'

Fuarda sera sistemlerinde özellikle yeni çözümler bulunduğunu anlatan Er, şunları söyledi:

"Dış etkenlere karşı daha mukavim ve daha hafif sistemlerden oluşan sera sistemleri var. Sulama sistemlerinde birtakım yenilikler var. Tohumda özellikle kuraklığa dayanıklı tohum çalışmaları var. Gübrede klasik gübre haricinde sıvı gübrelerde verim artırıcı yeni ürünler var. Her stantta yeni ürünleri görmek mümkün. Ayrıca yeni ürünlerle ilgili ATSO ile düzenlediğimiz Tarım İnovasyon Ödülleri'ne 68 proje katıldı ve farın ikinci günü 5 proje ödüllendirilecek."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-11-24 14:47:27



