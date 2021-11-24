Dünyaca ünlü sahilde merak uyandıran görüntü Büyük balıklardan kaçan binlerce gümüş balığı, Konyaaltı sahiline akın etti Bazı balıkların kendilerini kurtarmak için kıyıya zıpladığı görüldü Oltaya takılan mürekkep balığının kendini savunması kameralara yansıdı

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde kıyıya gelen balık kümesi, ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Falezlerdeki seyir terasından bakıldığında deniz kirliliği sanılan görüntünün, büyük balıklardan kaçan gümüş balığı kümesi olduğu anlaşıldı.

Bugün kapalı bir havanın hakim olduğu Antalya’da, Konyaaltı Sahili boşaldı. Sahilde birkaç kişi dışında denize giren bulunmazken, varyantlar kısmındaki seyir terasından sahili izleyenler, kıyıda bulunan siyahımsı görüntüyü görünce şaşkınlık yaşadı. İlk başta deniz kirliliği sanılan görüntünün, Kızıldeniz kökenli gümüş balığı kümes olduğu anlaşıldı. Boyları 10 santimi geçmeyen binlerce gümüş balığının, büyük balıkların kovalaması sonucu kıyıya sürüklendiği belirtildi. Bazı balıkların da kendini kurtarmak için kıyıya zıpladığı görüldü.



“Yukarıdan bakınca kirlilik gibi görünüyor”

Bölgede balık tutan vatandaşlardan Orhan Yalçın, “Büyük balıklar bunlar kovalıyor. Onlar da kendilerini kıyıya atıyor. Hatta bir tanesi kendini sahile attı. Ara sıra böyle oluyor. 2 gündür buraya sığındılar” dedi. Bir başka balık tutan Sabri Bulut da, "Küçük gümüş balığı bunlar. Büyük balıklar yemesin diye kıyıya kaçıyorlar. Yukarıdan bakınca bir kirlilik gibi görünüyor” diye konuştu.



Mürekkep balığının kendini savunması kameralara yansıdı

Olay esnasında kıyada balık tutan bir vatandaşın oltasına ise mürekkep balığı olarak bilinen küçük bir sübye takıldı. Vatandaşın ağzından iğneyi kurtarıp kıyıya bıraktığı sübye, kendi imkanlarıyla denizle buluşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunu gören amatör balıkçı, sübyeyi denize fırlattı. Bu sırada sübyenin kendini savunma mekanizması mürekkep dolu kaselerinden mürekkebini suya boşaltma anı kameralara yansıdı.

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