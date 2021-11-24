Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Kasım Öğretmen Günü’nde, öğretmenler odasının konuğu oldu. Eğitimcilerin Öğretmen Günü’nü kutlayan Başkan Uysal, “Hepimizin hayatı öğretmenlerimizle şekilleniyor. İçinde bulunan şartlar sıkıntılı dahi olsa, sorunlar da yaşanıyor olsa öğretmenlerimiz bütün bunlarla beraber gelecek kuşakları tanzim ediyor, oluşturuyor” dedi.

Başkan Uysal, 24 Kasım Öğretmen Günü’nde, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu’nu ziyaret etti. Öğretmenler odasına konuk olan Başkan Uysal, eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.



“Öğretmenler, gelecek kuşakları tanzim ediyor”

Başkan Uysal, öğretmenlerle buluşmasında, “Hepimizin hayatı öğretmenlerimizle şekilleniyor. İçinde bulunan şartlar sıkıntılı dahi olsa, sorunlar da yaşanıyor olsa öğretmenlerimiz bütün bunlarla beraber gelecek kuşakları tanzim ediyor, oluşturuyor” diye konuştu. Bu çerçevede Muratpaşa sakinleri adına tüm öğretmenlere teşekkür eden ve minnet duygularını ifade eden Başkan Uysal, “Muasır uygarlık düzeyini aşmış bir ülke üretebilmemiz öncelikle sizlerin değerli katkılarının gelişerek devamına bağlı. Bunun bilincindeyiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, 24 Kasım dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrencilerle de bir araya geldi. Başkan Uysal, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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