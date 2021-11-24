Minik öğrencilerden öğretmenlerini duygularından 24 Kasım sürprizi

Antalya’da bir ilkokulun 1. Sınıf öğrencileri, toplu halde çektirdikleri sınıf fotoğraflarını tişörtlere bastırarak öğretmenlerine sürpriz yaptılar. Çocukları baskılı tişörtlerle ‘öğretmenim’ şarkısını seslendirirken gören öğretmenleri Vijdan Angı ise, “Meslek yaşantımda aldığım en güzel hediyelerden biri oldu” dedi.

Bu yıl okula başlayan öğrenciler, Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri Vijdan Angı’ya üzerlerinde sınıfın toplu fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek ‘öğretmenim’ şarkısını söylediler. Gördüğü manzara karşısında oldukça duygulanan ve öğrencilerine alkışla karşılık veren Vijdan Angı, “ Meslek yaşantımda aldığım en güzel hediyelerden biri oldu. O minik çocukarımın hep bir ağızdan söylediği, öğretmenim şarkısı hala kulaklarımda çınlıyor” dedi.

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