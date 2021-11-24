Başkan Uysal: “Kırcami için birlik olacağız, planlarımızın arkasında duracağız”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami imar planlarının iptaline yönelik istinaf başvurusunun Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde reddedilmesi üzerine sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Kırcamililere seslendi. Başkan Uysal, “Şimdi yapacağımız şey birlik olmak, hiç vakit kaybetmeden yeniden planımızı çıkarıp arkasında durmaktır” dedi.

Antalya’da 8 mahallenin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içiren Kırcami imar planı Konya Bölge İdare Mahkemesi’nden gelen kararlarla iptal edildi. Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada Antalya’da yerel mahkemenin iptal kararını görüşen Konya Bölge İdare Mahkemesi, isnitaf başvurusunu reddetti. Davaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte Muratpaşa Belediyesi ve Yeşilova, Çağlayan, Güzeloluk, Mehmetçik, Kırcami, Zümrütova, Tarım, Doğuyaka mahalle muhtarları, Kırcami Bölgesini Geliştirme, Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği de müdahil olmuştu.

Üst mahkemede oy çokluğuyla alının kararda, yerel mahkeme kararının hukuki olmadığını ama kararın sonuç itibariyle uygun olduğunu belirtti. Kararda, bu durum “İstinafa konu mahkeme kararının gerekçesinde hukuki isabet görülmemiş ise de karar sonucu itibariyle uygundur” şeklinde ifade edildi.

Başkan Uysal, ret kararı sonrası, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla Kırcami sakinlerine seslendi. Kronikleşen Kırcami imar sorununun çözümü için seçildikleri günden bu yana çok yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, “Asla siyasi bir malzemeye dönüştürmeden, herkesle işbirliğine açık bir şekilde uygulama aşamasına getirdik” dedi. Sonunda bölgede inşaatların başlayabilir hale geldiğini aktaran Başkan Uysal, sonrasında ise mahkemelerden iptal kararlarını gelmeye başladığına dikkat çekti. Başkan Uysal, “Bize göre hukuken tutarsız, dayanaksız iptal kararlarıydı. İstinaf yoluna gittik. Maalesef istinaf mahkemesi de ‘mahkemenin gerekçeleri yerinde değil ama iptal kararı doğrudur’ gibi 22 yıl avukatlık yaptığım dönemde hiç karşılaşmadığım türde bir değerlendirmeyle iptal kararını onayladı. Şimdi yapmamız gereken şey, her zaman olduğu gibi mücadelemizi, hiç vakit kaybetmeden hızlandırarak sürdürmek” diye konuştu.



“Ocak ayında planlar yeniden mecliste”

Kırcami imar plan sorununun çözümü noktasında, sahip oldukları kararlılıktan geri adım atmanın mümkün olmadığının altını çizen Başkan Uysal, sürece ilişkin yanlış değerlendirmelere fırsat verilmemesini istedi. Başkan Uysal, “Yapacağımız şey, birlik olmak, hiç vakit kaybetmeden yeniden planımızı çıkarıp arkasında durmak. Ocak ayı içinde, önce Büyükşehir Belediye Meclisi’mizde sonra da Muratpaşa Belediye Meclisi’mizde olağanüstü toplantı yaparak bütün planlarımız geçirmektir. Hepinizin güçlü sağ duyusuna, hepinizin keskin zekasına ve algılama düzeyine çok güveniyorum” şeklinde konuştu.

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