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Antalya'da otomobil çelik bariyere çarptı: 1 ölü

İHA

Antalya'da otomobil çelik bariyere çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya yolu Yazır Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Eren Akbulut (26) idaresindeki 32 ES 572 plakalı otomobil, seyir halindeyken havanın yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Kazada sürücü Barış Eren Akbulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaşamını yitiren Barış Eren Akbulut, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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