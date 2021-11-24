Yakını esrarla yakalandı, polis otosunun camını kırdı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, üzerinde esrar olan kişiyi gözaltına almak isteyen polise direnen şüphelinin yakını Osman B., ekip aracının camını kırıp, kaçtı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, Osman B.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2757'nci Sokak'ta meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Üzerinde bir miktar esrar olduğu belirlenen şüpheli, polise direndi. Sesleri duyup gelen yakınları da polise mukavemet etti. Gerginliğin artmasıyla adının Osman B. olduğu öğrenilen kişi, polis otosunun camını taşla kırıp, kaçtı. Ekipler, üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yanı sıra 3 kişiyi daha gözaltına alırken, polis otosunun camını kırıp, kaçan Osman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-24 17:48:18



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