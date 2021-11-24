Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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– Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 Rusya vatandaşı hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, KorkuteliAntalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Cehennem Deresi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (48) kontrolünde bulunan üzerinde iş makinesi yüklü 35 NH 550 plakalı tıra seyir halinde iken, Z.T. (37) idaresindeki N857EE15 plakalı otomobil çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Rusya vatandaşı Z.T. olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında yolcu olarak bulunan Kazakistan vatandaşı K.R. (26) yaralandı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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