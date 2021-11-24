Özhaseki: ABD, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istiyor



Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD'nin, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyeret için Afyonkarahisar´a geldi. Özhaseki, valilik ziyareti sonrasında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na geçti. 2023'te yapılacak seçim hakkında konuşan Özhaseki, "Bu seçim, Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Neden diyecek olursanız? Bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki. Amerika'nın Ortadoğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek, adam seçim kampanyası yapıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istediğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Amerika'nın müdahil olduğu ve Ortadoğu'daki bütün hedeflere ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeyi hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında DEAŞ'ı bahane ederek geldiler, Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahildir. Yer altındaki örgütler, PKK gibi lanet bir örgüt 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce binlerce yavrumuzun da katilleri. Bu seçimde bize karşılar diğerleri gibi, Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgütle bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar."

İl Başkanlığındaki açıklamalarından sonra Gedik Ahmetpaşa İlkokulu'nu ziyaret eden Özhaseki, burada öğretmenlere karanfil verdi. Ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçen Özhaseki, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen programa da katılan Özhaseki, partisinin Afyonkarahisar'daki belediye, ilçe ve belde başkanları ile toplantı yaptı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ali Fuat GÜÇLÜER

2021-11-24 19:11:17



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