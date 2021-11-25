Kaza mahallindeki yarım alkol şişesi jandarmanın gözünden kaçmadı, ceza yağdı Alkollü olduğu belirlenen ticari araç sürücünün ehliyetine el konuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde oto kurtarıcı ile çarpışan ticari araç devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan ticari araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Yetki belgesi olmadığı belirlenen kurtarıcı sürücüsü ve çalıştığı firmaya da ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi 3004. Sokak'ta seyir eden Fatih A.’nın kullandığı 31 GT 966 plakalı ticari araç ile 3007. Sokak'ta seyir halindeki Bekir A.'nın kullandığı 07 ANA 228 plakalı kurtarıcı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ticari aracın sürücüsü araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Alkol şişesi dikkatlerden kaçmadı

Kaza yapan araç sürücüleri sağlık durumlarının iyi olduğunu, kendilerinin kaza tutanağı tutacaklarını belirttiler. Olay yerindeki Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekip, ticari aracın birkaç metre ilerisinde yarım içki şişesi görünce olay yerine trafik ekibi çağırdı. Trafik ekibinin yaptığı alkol kontrolünde ticari aracı kullanan Fatih A.’nın alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri Fatih A. hakkında alkollü araç kullanmaktan bin 340 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 6 aylığına el koydu. Ayrıca yetki belgesi olmadığı belirlenen kurtarıcı sürücüsüne 468 TL, firmaya bin 181 TL olmak üzere bin 649 TL para cezası uygulandı.

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