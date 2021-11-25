Başkan Uysal, ilkokul öğretmeni ile bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, ilkokul öğretmeni Ünal Ay’ı evinde ziyaret etti. Başkan Uysal, öğretmenin elini öpüp bir buket çiçekle Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Uysal, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Ünal Ay’ı, Serik’teki evinde ziyaret etti. Başkan Uysal, öğretmenin elini öptü ve bir buket çiçekle Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğrenci ve öğretmenin buluşmasında ilkokul yılları yad edildi.

Ünal Ay, Uysal’ın, 1977’te henüz 7 yaşındayken Kemer Ovacık’tan Serik Üründü İlkokulu’na geldiğini belirtti. Uysal’ın ilkokulu kendi sınıfında tamamladığını anlatan Ay, mezun olduktan sonra Uysal’ın parasız yatılı sınavlarını kazanarak eğitimine devam ettiğini söyledi. Ünal Ay, “Ondan sonra üniversite hayatı ve genç bir hukukçu olarak Antalya’da göreve başladı” dedi. Uysal’ın başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Ay, “Bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Onunla hep gurur duyduk. Duymaya da devam ediyoruz” dedi. Ay, her ne kadar Serik’te yaşasalar da Uysal’ın Muratpaşa’daki hizmetlerini yakından takip ettiklerini dile getirdi.



“Öğretmenlerle akşam yemeğinde buluştu”

Ümit Uysal, 24 Kasım öğretmenler Günü’nde, ayrıca, belediyenin kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezleri öğretmenleriyle akşam yemeğinde de bir araya geldi. Başkan Uysal, yemeğe eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada “Ülkemizin, şehrimizin, çocuklarımızın geleceğine yaptığınız katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi ve Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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