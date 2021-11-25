Prof. Dr. Kuştarcı: “Diş hastalıkları başta kalp kapakçığı olmak üzere pek çok organı etkiliyor”

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, ağız sağlığının önemine dikkat çekerek, “Tedavi edilmeyen diş hastalıkları başta kalp kapakçığı olmak üzere pek çok organı etkiliyor” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada ağız sağlığının önemine dikkat çekti. Ağız ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmediği takdirde başta kalp kapakçığı, böbrek ve eklemler olmak üzere vücutta bulunan pek çok organı etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Alper Kuştarcı, sağlığın ağızdan başladığının unutulmaması gerektiğini söyledi.



“Koruyucu diş hekimliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor”

Toplum olarak ağız ve diş sağlığı bilinci konusunda iyi durumda olunmadığını ifade eden Prof. Dr. Kuştarcı, diş problemi ortaya çıkmadan 6 aylık periyotlarda düzenli kontrolün yapılması gerektiğinin altını çizerek, bu anlamda koruyucu hekimliğin de önemine vurguda bulundu. Özellikle İskandinav ülkelerinde koruyucu diş hekimliğinin yaygın olarak yerleştiği bilgisini veren Prof. Dr. Kuştarcı, tüm harcamaların bu alanda yapıldığını, Türkiye’de ise harcamaların hastanın hekime başvurmada geç kalmasıyla tedavi üzerine yoğunlaştığını ve milli serveti de korumak adına bunun öne çekilmesi gerektiğini söyledi.



“Günde iki kez diş fırçalama olası problemleri ortadan kaldırır”

Prof. Dr. Kuştarcı, bireylere günde iki kez doğru bir şekilde diş fırçalamayı, diş ipi kullanmayı ve 6 aylık periyotlarda düzenli diş muayenesi yaptırmalarını tavsiye etti. Toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin çocukluk çağından itibaren yerleşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, ”Bunun için ebeveynlerin küçük yaştan itibaren çocuklara bu bilinci yerleştirmesi gerekir. Bu bağlamda doğru fırçalama ağız arkasından başlayarak öne doğru ve iç kısımları da kapsayacak şekilde olmalıdır” dedi.



“Stantlarda halka bilgilendirme yapılıyor”

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ağız ve diş sağlığı konusunda uzman ekip ve yetkin öğretim üyeleriyle uluslararası alanda hizmet veren en kapsamlı sağlık birimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kuştarcı, yurt dışından da çok sayıda hastanın tedavi için kendilerini tercih ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Kuştarcı, zorlu pandemi döneminde diş hekimlerinin en riskli kategoride çalıştıklarını ifade ederek, fakülte olarak diş tedavileri ve eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti. Prof. Dr. Kuştarcı, hafta dolayısıyla fakülte önüne kurdukları stantlarda diş hekimleriyle halkı ağız sağlığı konusunda bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

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