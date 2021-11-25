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Antalyalı gazeteciler ve OSB sanayicileri, korona virüs konulu söyleşide buluştu

İHA

Antalyalı gazeteciler ve OSB sanayicileri, korona virüs konulu söyleşide buluştu

Antalyalı gazeteciler ve Antalya OSB sanayicileri, Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu’nun ‘Korona virüs Sonrası Dünya ve Değişen Dünyada Medyanın Konumu’ başlıklı söyleşisinde buluştu. Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu’ndaki söyleşinin açılış konuşmasını yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, “Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanında kişisel gelişimlerini de çok önemsiyoruz. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavradığımız sürece başarılı olabiliriz” dedi.

“Kurumsal iş birliği vizyon kazandıracak”
Antalya basınının özgür ve güçlü olmasının önemini her platformda dile getirdiklerini ve bu bağlamda özellikle Antalya yerel medyasına gerekli desteği sunmaya çalıştıklarını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Basın güçlü ve objektif olursa Antalya daha da güçlenir, marka değeri daha da artar. Gazeteci dostlarımızın ve basın kuruluşlarımızın bu gücü elde edebilmesi için Antalya’nın dinamikleri ile her anlamda iş birliği içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. AGC ile imzaladığımız protokol ile AOSBAGC iş birliğini kurumsal bir zemine oturttuk ve ilk etkinliğimizi kişisel ve mesleki gelişim alanında gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Tehlikenin de fırsatların da farkında olun”
Kuzuloğlu, gazeteciler ve sanayicilere hitaben yaptığı söyleşisine, istatistiksel veriler eşliğinde başladı. Tarih boyunca 1800’lü yıllara kadar dünya nüfusunun neredeyse sabit seyrettiğini ve ortalama insan ömrünün 35 yaş olduğunu aktaran Kuzuloğlu, “Temelinde bilim ve aklın rol oynadığı sanayi devrimiyle birlikte 1800’lü yıllardan itibaren insan ömrü ve nüfusu büyük bir artış göstermiştir. Günümüzde 90 yaşında birini görmek kimseyi şaşırtmamaktadır. Bizim yerimize hemen her işimizi yapabilen robotların çoğu alanda kullanıma girmesi, yapay zekanın yaygınlaşması konforumuzu arttırmıştır. Yapılan araştırmalar, çocuklarımızın 110. yaş günü pastalarını gayet sağlıklı bir şekilde üfleyebileceklerini gösteriyor” diye konuştu. Kuzuloğlu, bu durumun dünya için tehlikeli gibi görünse de haber içeriği üreten gazeteciler ve diğer insani ihtiyaçların üretimi konusunda çalışan sanayiciler için bir fırsata dönüştürülebileceğinin altını çizdi.

“Kırılgan bir dünya”
Hızlı nüfus artışı ve insan ömrünün uzamasının dünya kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından zamanla çok büyük bir soruna dönüştüğünü dile getiren Kuzuloğlu, teknolojik gelişmelerin paralelinde bu probleme çare arayan bilim insanları ve girişimcilerin farklı coğrafyalardaki çözümleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Söyleşisini video ve grafiklerle renklendiren Kuzuloğlu, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına gelmesine neden olan “Ever Given” gemisini hatırlatarak, “Günümüzü tek kelimeyle tarif etmek gerekseydi, sözcüklerden biri kesinlikle “Kırılganlık” olurdu. İnsanoğlu dünya üzerinde çok muhteşem ve saat gibi işleyen bir sistem oluşturmaya çalışmış ama tek bir sebep bu sistemi altüst edebiliyor. İşte Korona virüs salgını da yine böyle bir duruma neden oldu. Demek ki Çin’deki bir hayvan pazarındaki hijyenik koşullar, Antalya’daki sanayicileri, gazetecileri ilgilendirebiliyormuş” dedi.

“Medya yapay zekaya evriliyor”
Haber sitelerinde ve arama motorlarında karşılaşılan çoğu içeriğin yapay zekalar tarafından yazıldığını hatırlatan Kuzuloğlu, “Şu an öyle programlar var ki, istediğiniz ünlüye istediğiniz dilde, üstelik o dilin aksanına göre mimikler de ekleyerek izleyicilerinize sunabilirsiniz ve bunun gerçek olmadığının farkına varılması neredeyse imkansız. Bu çok ürkütücü gibi görünüyor. Aslında ürkütücü olan yapay zekanın kendisi ya da robotlar değil. Ürkütücü olan o yapay zekanın hangi organik zekaya hizmet ettiğidir” diye konuştu. Gazeteciliğin de değişen dünya ile bir evrim sürecine girdiğini ifade eden Kuzuloğlu, teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin, yapay zekayı fayda odaklı kullanımın önemini hatırlattı.
Söyleşi sonunda, AGC Başkanı İdris Taş, programdan erken ayrılmak zorunda kalan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar adına Genç OSD Başkanı Ali Başar Ayan, Serdar Kuzuloğlu’na teşekkür plaket taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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