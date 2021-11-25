Kepez Belediyesi’nden organ nakli bekleyen hastalara destek

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni(AKBÖHONDER), üyeleri ile bir araya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 5 önemli haberi üyelerle paylaştı. Hastaların her zaman yanında olduğunu belirten Tütüncü, “Kepez Belediyesi olarak, organ bağışı ile ilgili kampanyalara ve tanıtım çalışmalarına destek veriyoruz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni(AKBÖHONDER), ziyaret etti. AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan’dan dernek hakkında bilgi alan Tütüncü, dernek üyeleriyle sohbet etti, istek ve talepleri dinledi. Organ bağışı konusunda da herkesi duyarlı olmaya çağıran Tütüncü, “Her zaman birlikte ve beraberiz. Ben sizin yanınızdayım. Sizi çok seviyorum” diyerek, AKBÖHONDER üyelerini ilgilendiren 5 haberinden bahsetti.



“Diyaliz esnasında hastaların faydalanabileceği kütüphane”

Hastalar için yapacakları çalışmalara değinen Başkan Tütüncü, “Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Hemodiyaliz Ünitesindeki hastaların diyaliz esnasında faydalanabilecekleri geniş kapsamlı bir kütüphaneyi hizmete kazandıracağız. Dernek bahçesinde Tıp Fakültesi’nde çalışan personelimizin çocuklarının kullandığı bir bahçe var. O bahçeyi komple yenileyerek, güzelleştiriyoruz. Kepez Belediyesi olarak, organ bağışı ile ilgili kampanyalara ve tanıtım çalışmalarına destek veriyoruz. Bu derneğimize katkı sağlamak isteyen ailelerin ürünlerini satabilecekleri güzel bir satış yerini de onlara sunacağız” dedi. Başkan Tütüncü, beşinci haberinin ise Belediye Tıp Merkezi’nde organ bağışı kayıtlarının alınmasıyla ilgili sağlık bakanlığı ile yapılacak ortak çalışma olduğunu söyledi.



“Daha güzel hayatlar için çalışıyoruz”

“Biz belediyeciler hayatı kolaylaştırmaktan yanayız” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Bizim tarafımız vatandaşımızdan yanadır. Biz onlara daha güzel bir hayat sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 5 haberimiz buradaki hemşehrilerimizi, dernek mensuplarımızı ve inanıyorum ki organ nakli bekleyen değerli hemşehrilerimizi çok sevindirecek haberler olacaktır. İnşallah neticelerini de birlikte beraberce takip ederek, bunları güzel bir faydaya dönüştüreceğiz, mutlulukları birlikte büyüteceğiz “ ifadelerini kullandı.

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