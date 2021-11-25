Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (2)



'İLK KEZ İSPANYA'YI GERİDE BIRAKTIK'

Antalya'daki 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tarihinde ilk kez yüzde 40 geriden takip ettiği İspanya'dan daha fazla ziyaretçi ağırladığını, rakipleri geride bırakmayı sağlayan değişikliklerin, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Güvenli Turizm Sertifikası olduğunu aktardı. TGA'nın ağırlıklı olarak özel sektör tarafından temsil edildiğini anlatan Bakan Ersoy, kaynağı sağlayanların da kaynağın nereye harcanacağına karar verdiği, en şeffaf yönetim biçimine sahip olduğunu kaydetti.

'YAPILAN İŞLER SONUÇ VERDİ'

Yapılan işlerin sonuç verdiğini belirten Ersoy, bu yıl İstanbul'un tekrar Avrupa'nın en iyi destinasyonu seçildiği, ilk defa Ege'de bir destinasyon Bodrum'un ilk 25 listesine girdiği, Troya Müzesi'nin Time Dergisi'nin dünyada gidilmesi gereken 100 yer arasında gösterildiği örneklerini verdi. TGA'nın sektörün sigortası gibi çalıştığını belirten Ersoy, "Konaklama binde 7.5 pay ödüyor ve aslında fiyat kırılımlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. İş fiyat kırmaya geldiğinde yüzde 20'den çok kötü dönemlerde yüzde 50'ler bile görülüyor. İşte siz markalaşmayı sağlayabilir, destinasyon ve ürünü markalaştırmayı başarırsanız, o zaman bu krizlerden çok az etkileniyorsunuz. Binde 7.5 nere, yüzde 30-50'ler nere" dedi.

'2022 GASTRONOMİ TURİZMDE ATILIM YILI OLACAK'

Turizm 12 aya yayılır ve ülkenin her tarafında gelir kapısı haline gelirse o zaman halkın da sahip çıkacağını ve turizmin daha iyi noktalara ilerleyeceğini anlatan Bakan Ersoy, 2022 yılı için Türkiye'nin gastronomi turizminde atılım yılı olacağını açıkladı. Ersoy, "Gastronomi turizmiyle ilgili takip ettiğimiz konuları sonuçlandırıyoruz ve yılbaşından itibaren açıklamaya başlayacağız. Türkiye ciddi farkındalık yakaladı ve uluslararası gastronomiyle popüler olmuş turizm ülkeleri arasında yerini alacak. Bizim gastronomi, yeme-içme sektörümüz hepsinden iyi durumda ama biz bunu tam olarak anlatamıyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları iki yıldır çok sıkı takip ediyorduk ve gelen haberlere göre 2022 yılı başı itibarıyla sonuçlarını alacağız" diye konuştu.

'İKLİM KRİZİ KONUSUNDA BELLİ ADIMLARI ATMALIYIZ'

Turizmde bütün ülkelerin potansiyel misafir, aynı zamanda potansiyel rakip olduğu uyarısında bulunan Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikası'nda 2022 yılında ikinci aşamaya geçileceğini kaydetti. Önümüzdeki süreçte pandemiyle ilgili bazı kurallardan vazgeçileceğini ama hayatımıza yeni kurallar gireceğini anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Dünyanın yeni konularından en büyük ihtisaslaşmamız gereken konu sürdürülebilir turizm ve çevre, yani iklim değişikliği. Eğer biz turizmciler bir bütün olarak hareket edip aynı güvenli turizm sertifikasında olduğu gibi sürdürülebilir turizm ve iklim krizi konusunda belli kuralları belirleyip, adımları atmazsak bu yarışta önümüzdeki seneden itibaren geri kalmaya başlayacağız. Bu çok önemli, bizim keyfiyetimize bağlı bir konu değil. Dünyanın büyük kuruluşları havayolları başta bu adımları atmaya başladı. Biz de ülke olarak Paris Anlaşması'nı imzaladık ve en çok bizi ilgilendiriyor. Sektörler olarak bu adımları atmamız gerekiyor."

Bu süreci minimum 3 yıla yaymayı düşündüklerini açıklayan Ersoy, "Güvenli Turizmi, Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası olarak değiştireceğiz. 3 yıl içinde, yatırımlarımızda neler yapmamız lazım, dünyada öncü olacak şekilde bu adımları atmamız lazım. Bu işten kaçış yok, atan ülkelerle atmayan ülkeler ayrıştırılacak. Kurallara uymayan havayoluna mesela 30-50 dolar karbon vergisi gelecek. Kurallara uymamış, belli çevre puanını yakalayamamış ülkelere vergi gelecek, yani o ülkeye ve otele giden misafir ekstra para ödemek zorunda kalacak. Bu işlere biz öncü olmak, hızlı davranmak zorundayız" diye konuştu.

ÜÇ BÖLGEYE ARITMA YATIRIMI

Bakanlığın hiç görülmeyen alt yapı yatırımları olduğunu da anlatan Ersoy, Belek-Boğazkent bölgesinde 50 yıl arıtma ihtiyacı kalmayacak arıtma tesisi yatırımının tamamlandığını, işletme ihalesinin yapılmasının ardından da aralık veya ocak ayında hizmete gireceğini söyledi. Bodrum atık su yatırımının da başladığını belirten Ersoy, "Hiç kanalizasyon dahi olmayan bölgeler vardı, tamamını yatırım kapsamına aldık ve bütün kanalizasyon ve arıtma alt yapısını tamamlıyoruz. Birkaç aşamalı program ve 2022'de birinci kısmı ve 2023'te tamamı devreye giriyor ve o bölgenin de 50 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı arıtma alt yapısını tamamlamış olacağız. Üçüncü hedef bölgemiz, yıl sonuna kadar ihale aşamasını gerçekleştireceğiz. Proje ve fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Kemer bölgesi alt yapı, oradaki arıtma eskimiş durumda ve yine 50 yıl boyunca ihtiyacı olan arıtmanın bu yıl startını vereceğiz ve 2023-2024'te tamamlayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-11-25 13:25:30



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