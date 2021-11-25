Kurye taktığı kaskla hayata tutundu Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada başını beton duvara çarpan motosiklet sürücüsü, kask sayesinde ölümden döndü. Sürücünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Yusuf Ö.'nün kullandığı 07 J 0338 plakalı ticari taksi, Vergi Dairesi Parkı'na dönmek isterken sağ tarafında aynı istikamete giden Mehmet Seyman’ın kullandığı 07 NAE 36 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak başını beton duvara çarpan motosikletli kurye Mehmet Seyman, başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Ayağından yaralanan Seyman, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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