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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’de kadına şiddet konuşuldu

İHA

ALKÜ’de kadına şiddet konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Paneli ve Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştayda konuşan ALKÜ Rektörü Kalan, kadının değerine değinerek “Özellikle Türk toplumunda, tarihin en eski çağlarına kadar uzanan çok güzel bir özelliği var. Türk toplumunda kadın değerlidir. Bunu dinden münezzeh bir şekilde söylüyorum. İslam toplumunda da kadın değerlidir ve kıymetlidir” dedi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması, kadınların bilgiye, yardım ve korunma hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin artırılması, şiddetin nedenleri ve sonuçlarının ortaya çıkarılması amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında panel ve çalıştay düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılışına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

“Kadına yönelik şiddet önlenebilir”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Saliha Özpınar, “Kadına yönelik şiddet, en temelde kadının yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlar doğuran sosyal bir sorundur. Bireysel düzeyde şiddet, kadınlarda ölümcül olmayan ve ölümcül sonuçlara neden olurken, toplumsal düzeyde mevcut şiddetin artmasına ve şiddet eğilimli yeni kuşakların oluşmasına yol açabilmektedir. Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden ALKÜKAM, kadına yönelik şiddeti, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması için kadınların bilgiye, yardım ve korunma hizmetlerine ulaşılabilirliğinin artırılmasını, şiddetin nedenleri ve sonuçlarını ele alacak eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız” dedi.

“Bütün peygamberleri bir kadın dünyaya getirdi”
‘Kadınların toplumsal hayata katılımını son derece önemsiyoruz” diyerek sözlerine başlayan Rektör Ekrem Kalan, “Özellikle Türk toplumunda, tarihin en eski çağlarına kadar uzanan çok güzel bir özelliği var. Türk toplumunda kadın değerlidir. Bunu dinden münezzeh bir şekilde söylüyorum. İslam toplumunda da kadın değerlidir ve kıymetlidir. Dinleyici olarak katıldığım bir konferans esnasında bir hocaya soru soruldu. Dedi ki ‘Hocam toplumsal hayatta kadına önemli diyorsunuz ama bir tane kadın peygamber yok?’ Daha önce böyle bir şeye kafa yormamıştım. Sonra kendime sordum. Evet neden bir kadın peygamber yok diye. Hoca çok güzel bir cevap verdi. Hoca dedi ki ‘Doğru bildiğimiz kadarıyla bir kadın peygamber yok ama bütün peygamberleri bir kadın dünyaya getirdi’ dedi. Bu çok daha kıymetli” ifadelerine yer verdi. Üniversite olarak toplumun bilgilendirilmesi noktasında ellerini taşın altında koyduğunu belirten Rektör Kalan, “Kadına yönelik her türlü şiddette karşı kapsayıcı politikalarla kadının toplumsal hayattaki farkındalığını arttırmak istiyoruz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak bu maksatla Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk” diye konuştu.

“Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerine değinildi”
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol da, “Kadına karşı şiddetin fiziksel, sözel, cinsel, ekonomik ve psikolojik boyutları ilk akla gelenlerdir. Bu şiddetin türleri kadına fiziksel ve psikolojik zarar vermenin yanı sıra insani tehditleri de beraberinde getirmektedir. Ülkemizde kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, kadına yönelik şiddetin yaygınlığını, kadının nasıl yardım alması gerektiği konularında bilgisizliğini görmekteyiz. Aynı zamanda günümüzde medyada kadına yönelik şiddet alenen gösterilmektedir. Kadına yönelik şiddetin dizilerde, televizyon haberlerinde, sosyal medya ve gazetelerde sürekli sindirici etki yapabilmektedir. Bu durum gerçek hayatta şiddete maruz kalan kadını etkileyebileceği gerçektir” şeklinde konuştu.

“Şiddetin eğitimle çözüleceğine inanıyoruz”
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de, “Kadına yönelik şiddetin eğitimle çözüleceğine inananlardanız. Bu anlamda belediyemiz kadınlarımıza sahip çıkıyor. Kadınlarımızın eğitimi için belediye olarak okullar ve yurtlar yaptırıyoruz. Eğitime gereken önemi veriyoruz. Belediye olarak kadın destek merkezimizi kurduk ve son bir yılda 600 kadın bizden destek aldı. Kadınlarımızı hayata bağlamak anlamında hukuksal, sosyal gibi birçok alanda destek oluyoruz. Biz her zaman kadınlarımızın ve insanlarımızın yanındayız” dedi.

“Kadına yönelik şiddet panelde konuşuldu”
Protokol konuşmaların ardından, etkinliklerin ilk bölümünde ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Mücadele Paneli’ gerçekleştirildi. ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Saliha Özpınar moderatörlüğündeki panelde, Ege Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Kadın Sağlığı ve Toplum Sağlığı Etkileri’ sunumuyla, Antalya Barosu Üyesi Av. Zeynep Cizme ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuki Boyutu’ sunumuyla, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Meltem Ünsal ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İle Mücadele’ sunumuyla, Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Musluk ise ‘Alanya’da Kadına Yönelik Şiddet; Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadın Hizmetleri İrtibat Noktası Deneyimleri’ sunumuyla panele katılan izleyicilere bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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