Muratpaşa’nın bu haftaki rakibi Sakarya

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Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu hafta Generali Sigorta Sakarya’yla karşılaşacak.



Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 7 hafta sonunda 16 puanla 3’üncü sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta Sakarya deplasmanına gidiyor. Muratpaşa Belediyespor ve Generali Sigorta Sakarya arasındaki karşılaşma, 28 Kasım Pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

Ligde oynadığı son iki maçta rakiplerini net skorla geçen Muratpaşa, galibiyet serisini devam ettirmek isterken Sakarya temsilcisi Muratpaşa maçıyla birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor. Muratpaşa, zorlu maç için günde çift antrenman yaparken takımdaki uyum dikkat çekti. Muratpaşa’nın Sultanları, takımın pasörü İrem Özgür’ün 26’ncı doğum günü antrenmanda kutladı.

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