Başkan Uysal’a Kırcami desteği: “Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal’a Kırcami desteği: “Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”

İHA

Başkan Uysal’a Kırcami desteği: “Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret eden Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, “Bu planın ilk aşamasından itibaren her zaman desteğinizin tam olduğuna inancımız tamdır. İnşallah, en kısa sürede yine gerekenleri yapacağınıza da inanıyoruz” dedi.
Kırcami imar planları hakkında Antalya’da yerel mahkemenin iptal kararına yönelik istinaf başvurusunun Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Başkan Uysal, Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’yle bir araya geldi. Dernek Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetimi Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

“Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”
Ayanoğlu, çok umutlu oldukları bir sürecin sonunda hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Ama bu sürecin en kısa zamanda aşılacağına inançlarının tam olduğunu dile getiren Ayanoğlu, “Planımızdan biz de asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bizler de arkasındayız” dedi. Başkan Uysal’ın planın ilk aşamasından itibaren desteğinin tam olduğunu belirten Ayanoğlu, “İnşallah, en kısa sürede yine gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz. Bölgemiz için yeni planlar üzerine çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Avuçlarını yalarlar”
Başkan Uysal ise 30 yıldır devam eden Kırcami imar sorununu aşmak üzere büyük bir kararlılıkla, bölge sakinleriyle el ele mücadele verdiklerini söyledi. Planlama sürecinin her aşamasında “Engel çıkarsa ısrarla yolumuza devam ederiz. Mümkün olan en hızlı ve en etkili şekilde yeniden kendimizi donatır yolumuza devam ederiz” dediğini aktaran Başkan Uysal, yine öyle bir aşamada olduklarını söyledi. Başkan Uysal, “Şunu ifade edeyim, bu planla uğraşmaktan kişisel ya da siyasi çıkar umanlar avuçlarını yalarlar” dedi. Başkan Uysal, “Biz planımızın arkasındayız. Vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. Ocak ayında yeniden planlarımızı çıkarma konusunda bir kararlılığımız var. Komşularımıza anlatmaya devam ediyoruz. Büyük bir destek var komşularımızdan çünkü onlar çok dertliler. Bu konu siyaset malzemesi değildir. Bu konuyu hiçbir zaman bir seçim konusu yapmadık. Bu konuyu hiçbir tarihte seçim öncesi oyla ilişkilendirerek konuşmadık. Yine de konuşmuyoruz. Bu konu, şehrimizin, komşularımızın bir büyük derdidir. Bunu aşmak için mücadele etmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde
YEREL HABERLER 'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde
Domatese kadın ismi daha çok yakışıyor
YEREL HABERLER Domatese kadın ismi daha çok yakışıyor
Antalya derbisinde 35. randevu
YEREL HABERLER Antalya derbisinde 35. randevu
Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca serasında aloe veraya yöneldi 4 dönümünden yıllık 90 bin TL kazanç sağlanabilen aloe vera bitkisinin ilk hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca serasında aloe ...
Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye’de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu
YEREL HABERLER Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, ...
Muratpaşa’nın bu haftaki rakibi Sakarya
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın bu haftaki rakibi Sakarya
Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar girişiminin ardından yatağa bağımlı hale geldi Cinsel saldırı sonrası intihar girişiminde bulunup yatağa bağımlı kalan genç kadının annesi, torununun sorularını gözyaşlarıyla anlattı Anne Hülya B.: “Oğlu, ‘annem beni ne zaman elimden tutup okula götürecek’ diyor” “Kızım içinde yaşadığı acısından dolayı gözyaşı döküyor” “Sanığa 25 yıl verildi ama bu saatten sonra müebbet bile verilse, kızım ne kadar eskisi gibi olabilecek”
YEREL HABERLER Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar ...
Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı
Tohum üretiminde 2023 hedefi 1,5 milyon ton
YEREL HABERLER Tohum üretiminde 2023 hedefi 1,5 milyon ton
Büyükşehir Belediyesi Dijital Tarım Projesi ile ödül aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Dijital Tarım Projesi ile ödül ...
Katledilen kadınlar Al Yazma Anıtı önünde anıldı
YEREL HABERLER Katledilen kadınlar Al Yazma Anıtı önünde anıldı
Sosyal medyada asılsız 'protesto' paylaşımına gözaltı, başkandan tepki
YEREL HABERLER Sosyal medyada asılsız 'protesto' paylaşımına ...
Antalya'da 702 polisin katılımıyla ‘Huzur Akdeniz Uygulaması’ Uygulamada 3 bin 686 kişi sorgulandı 4 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 702 polisin katılımıyla ‘Huzur Akdeniz ...
Büyükşehir'den Alanya’da da ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Alanya’da da ihtiyaç sahiplerine ...
ALKÜ’de kadına şiddet konuşuldu
YEREL HABERLER ALKÜ’de kadına şiddet konuşuldu
Manavgat’ta görevli 80 öğretmen, yemekte buluştu
YEREL HABERLER Manavgat’ta görevli 80 öğretmen, yemekte buluştu
Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı Daha önce 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan kadın, bu kez otelin ikinci katına çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor ...
Cinayet davası tanığı: 'Çocuklarım var, beni bağışla' dedim, kurtuldum
YEREL HABERLER Cinayet davası tanığı: 'Çocuklarım var, beni bağışla' ...
Antalyaspor kırtasiye setleri Kepezli öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor kırtasiye setleri Kepezli öğrencilere ...
Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız ...
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi Bıçaklı iki kişinin elinden şiddet gören kadını kurtaran şoför Barış Aytar: "Anlık gelişen bir olaydı. İçimde hiçbir korku yoktu, yoluma devam edemezdim" "Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım korkmam"
YEREL HABERLER Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ...
Antik kentte yürüyen turistleri 'Hükümet aleyhine sloganlar atıyorlar’ diye paylaşan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antik kentte yürüyen turistleri 'Hükümet aleyhine ...
Başkan Uysal: “Gastronomi Antalya’nın geleceğinde yer almalı”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Gastronomi Antalya’nın geleceğinde yer ...
Başkan Böcek: "Konaklama vergisinden kaynak aktarılmalı "
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Konaklama vergisinden kaynak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.