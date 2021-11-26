Başkan Uysal’a Kırcami desteği: “Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret eden Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, “Bu planın ilk aşamasından itibaren her zaman desteğinizin tam olduğuna inancımız tamdır. İnşallah, en kısa sürede yine gerekenleri yapacağınıza da inanıyoruz” dedi.

Kırcami imar planları hakkında Antalya’da yerel mahkemenin iptal kararına yönelik istinaf başvurusunun Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Başkan Uysal, Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’yle bir araya geldi. Dernek Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetimi Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.



“Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”

Ayanoğlu, çok umutlu oldukları bir sürecin sonunda hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Ama bu sürecin en kısa zamanda aşılacağına inançlarının tam olduğunu dile getiren Ayanoğlu, “Planımızdan biz de asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bizler de arkasındayız” dedi. Başkan Uysal’ın planın ilk aşamasından itibaren desteğinin tam olduğunu belirten Ayanoğlu, “İnşallah, en kısa sürede yine gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz. Bölgemiz için yeni planlar üzerine çalışmalarımız devam edecektir” dedi.



“Avuçlarını yalarlar”

Başkan Uysal ise 30 yıldır devam eden Kırcami imar sorununu aşmak üzere büyük bir kararlılıkla, bölge sakinleriyle el ele mücadele verdiklerini söyledi. Planlama sürecinin her aşamasında “Engel çıkarsa ısrarla yolumuza devam ederiz. Mümkün olan en hızlı ve en etkili şekilde yeniden kendimizi donatır yolumuza devam ederiz” dediğini aktaran Başkan Uysal, yine öyle bir aşamada olduklarını söyledi. Başkan Uysal, “Şunu ifade edeyim, bu planla uğraşmaktan kişisel ya da siyasi çıkar umanlar avuçlarını yalarlar” dedi. Başkan Uysal, “Biz planımızın arkasındayız. Vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. Ocak ayında yeniden planlarımızı çıkarma konusunda bir kararlılığımız var. Komşularımıza anlatmaya devam ediyoruz. Büyük bir destek var komşularımızdan çünkü onlar çok dertliler. Bu konu siyaset malzemesi değildir. Bu konuyu hiçbir zaman bir seçim konusu yapmadık. Bu konuyu hiçbir tarihte seçim öncesi oyla ilişkilendirerek konuşmadık. Yine de konuşmuyoruz. Bu konu, şehrimizin, komşularımızın bir büyük derdidir. Bunu aşmak için mücadele etmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.

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