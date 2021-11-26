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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya DOB 2021’in son programları belli oldu

İHA

Antalya DOB 2021’in son programları belli oldu

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2021 yılına veda ederken sanatseverler için dolu bir program hazırladı. 1 opera, 4 bale, 1 müzikal ve 5 konser olmak üzere toplam 11 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provalar hızla devam ediyor.
Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan ve librettokoreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait olan ‘Pandemic’ balesi 4 Aralık Cumartesi saat: 15.00’te Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.
Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan ve sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe oynayan ‘Romeo ve Juliet’ balesi 11 Aralık Cumartesi saat: 15.00’te, 14 Aralık Salı ve 18 Aralık Cumartesi akşamları saat: 20.00’de sahnelenecek.

“Memleketim müzikali ile türkülerle yolculuk”
Müzik düzenlemesi Deniz Yıldız’a, metni ve rejisi ise Fatih Şanal’a ait olan ‘Memleketim’ müzikali 9 Aralık Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak. Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerimizin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

“Komik opera Sevil Berberi”
Antalya Devlet Opera ve Balesi, hoş ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını sahneli konser formatında 25 Aralık Cumartesi akşamı saat: 20.00’de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan eserde Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

“Aralık ayındaki konserler”
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Aralık ve 21 Aralık’ta ‘Operetlerden Seçkiler’, 16 Aralık’ta ‘Çello Yıldızları’, 23 Aralık’ta ‘Venera Ensemble’ ve 29 Aralık’ta ‘Yeni Yıl Konseri’ ile Antalyalı sanatseverlerle sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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