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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Danimarkalı iş adamı, sağlığına Antalya’da kavuştu

İHA

Danimarkalı iş adamı, sağlığına Antalya’da kavuştu

Danimarka’da uzun yıllar obezite hastalığı ile mücadele eden, obeziteden kurtulmak için memleketinde pek çok yöntemi deneyen ancak başarılı olamayan Danimarkalı İş Adamı Lars Ditlevsen, zayıflık hayaline Antalya’da kavuştu.

“Ameliyat Danimarka’da çok pahalı”
Danimarka’da obezite ameliyatlarının hem pahalı hem de zor olmasından yakınan Ditlevsen, “Danimarka’dan buraya geliyorum. Danimarka’da oturarak iş yaptığım için ben de obezite hastalığı başladı. Durumum sıkıntılı olmaya başlayınca, obeziteden kurtulmak konusunda farklı arayışlara girdim. Diyet yaptım, fayda vermedi. Kız kardeşim ameliyat olduğu için ben de tüp mide yaptırma kararı aldım. Türkiye'de bu işin daha iyi ve hızlı olduğunu öğrendim. Bir Türk arkadaşıma müracaat ettim. Arkadaşım bana yardımcı oldu, Antalya’ya geldim. Antalya’da ameliyat olma kararımdan dolayı çok mutluyum” dedi.

“Türk doktorlar ve sağlık kuruluşları popüler”
Danimarka’da obezite ameliyatlarının çok pahalı olduğundan yakınan Lars Ditlevsen, Türk sağlık kuruluşlarının ve doktorlarının ülkesinde çok popüler olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye'de hizmet veren sağlık kuruluşları Danimarka'da çok popüler ve ülkemdeki insanlar Türk doktorlara çok güveniyor. Türkiye ile ilgili tek kaygım dil problemiydi. Bir sorun olursa ya da bir talebim olursa bunu nasıl anlatabilirim diye çok düşündüm ve korktum. İlk muayene için geldiğimde burada kendi dilimden konuşan hemşire ve doktorları görünce bütün korkularım kayboldu, çok mutlu oldum. Hastalığımdan kurtuldum, bundan sonra sağlığıma çok dikkat edeceğim” diye konuştu.

“Sağlık hizmetinde Avrupa ile yarışıyoruz”
OFM Antalya Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Ahmet Mençi, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin Avrupa ile yarıştığına dikkat çekti. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin hem ucuz hem de kaliteli olduğuna vurgu yapan Mençi, “Eskiden bir hastalık olduğunda yurt dışında tedavi olunur ve gelinirdi. Artık bu durum tersine döndü. Ülkemize çok sayıda yabancı hasta tedavi olmak için geliyor, tedavi olup gidiyorlar. Bu durum ülkemizin sağlık turizmi konusunda önemli başarılara imza attığının göstergesidir. Bizler de yabancı hastalarımızın memnuniyetinden dolayı mutluyuz. Hem ülkemize döviz girdisi sağlamak hem de sağlık turizminde şehrimizin adını ön plana çıkarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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