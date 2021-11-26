Manavgat'ta Endonezya, Myanmar'ı 4-1 mağlup etti

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Endonezya ve Myanmar hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Endonezya 4-1 kazandı.

Asya ülkelerinden 8 takımın 2 grup halinde mücadelesiyle 5 Aralık'ta başlayacak Asya Futbol Şampiyonası maçları öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Asya Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Myanmar ve B Grubu ekiplerinden Endonezya, Manavgat'taki Emirhan Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Endonezya, 5'inci dakikada Rick Kambuaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Endonezya'dan İrfan Jaya 12'nci dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Maçın 33'üncü dakikasında Witan Sulaeman golüyle Endonezya 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Endonezya Milli Takımı'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Endonezya sağ ve sol kanattan geliştirdiği ataklarla gol arayışını sürdürdü. 55'inci dakikada Endonezya atağında Myanmarlı defans oyuncuları ceza sahasında topa elle dokununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ezra Walian skoru 4-0'a getirdi.

Endonezya Milli Takımı'nda yapılan 6 oyuncu değişikliğinin ardından Myanmarlı futbolcular ataklarını arttırdı. 73'üncü dakikada gelişen Myanmar atağında Hlaing Bo Bo takımının tek golünü attı.

Karşılaşma Endonezya'nın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Milli marşların okunması

Maçın başlaması

Maçtan görüntüler

Endonezya'nın 2'nci golü

- Myanmar'ın kaçırdığı gol fırsatı

- Maçtan görüntüler

Kadroya giremeyen Endonezyalı futbolcular tribünde DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-26 12:27:54



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