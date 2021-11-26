ATSO Başkanı Çetin: "Genç girişimcilerin startup projelerine destek oluyoruz" ATSO 2021 Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Çetin: "Genç girişimcilerin startup projelerine destek oluyoruz" ATSO 2021 Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

ATSO Başkanı Çetin: "Genç girişimcilerin startup projelerine destek oluyoruz" ATSO 2021 Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Growtech işbirliğinde Growtech 2021 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleşen, ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oda ve borsa başkanları ile sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ANFAŞ Fuar alanında yapılan törenle sahiplerini buldu. Törende konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, "İNOVATSO’da artık yenilikçi teknoloji projelerine ev sahipliği yapıyor ve genç girişimcilerin startup projelerine destek oluyoruz. ATSO Growtech İnovasyon Yarışmasının da dördüncü yılında başarıyla sürmesinden mutluluk duyuyorum" dedi.

Yarışmada Bitki Besleme ve Koruma kategorisinde; Plantipell firması, Koyun Yününden Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren Gübre Üretimi ile projesiyle, Sera ve Sulama Teknolojileri kategorisinde; Veritel A.Ş. firması Vaps Projesi ile, Tarım makinaları ve teknolojileri kategorisine; Şahin Bekişoğlu Sugücü Pompaları Tarım İnşaat Gıda ve Turizm Danışmanlık Ltd. Şti., Şahin Bekişoğlu Sugücü Pompası projesiyle, Tarımsal Bilişim kategorisinde; Yuluğ Mühendislik İnşaat Peyzaj Tarım San. Fuarcılık Hizm. Tic. Ltd Şti., SmartMole's Tarım 5.0 Sensör ve Su Yönetimi Teknolojileri projesiyle, Tohum ve Fide kategorisinde; Anamas Tarım Üretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti., Tomato Brown Rugose Fruit Virus Hastalığına Tolerantlı Domates Hattı Geliştirme projesiyle birincilik kazandı. Yarışmada ayrıca Konya/Selçuklu/Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri kategorisinde PakSolar: Solar Enerjili Kompost Makinası projesiyle özel ödüle değer bulundu.

“Inovasyon ATSO’nun önemli bir markası”
Törende bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO Growtech İnovasyon yarışmasının dördüncü yılında da başarıyla sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. İnovasyon kavramının, ATSO markasının önemli değerlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “2017’de ATSO İnovasyon yarışması ile başlayan yolculuğumuz, bugün bir taraftan İNOVATSO merkezimiz, bir yandan da Growtech İnovasyon Yarışmasıyla devam ediyor. İNOVATSO’da artık yenilikçi teknoloji projelerine ev sahipliği yapıyor ve genç girişimcilerin startup projelerine destek oluyoruz. ATSO Growtech İnovasyon Yarışmasının da dördüncü yılında başarıyla sürmesinden mutluluk duyuyorum” dedi.
Yarışmaya Bitki Koruma, Sera ve Sulama Teknolojileri, Tarım Makinaları, Tarımsal Bilişim, Tohum ve Fide kategorilerindeki ödüller için 59 projenin başvurduğunu söyleyen Davut Çetin, bunlardan 5 tanesinin ödül almaya hak kazandığını, jürinin ayrıca bir özel ödül vermeyi uygun gördüğünü kaydetti.

“Sunulan projeler çok değerli”
Yarışmada ödül alanları kutlayan Davut Çetin, “İnovasyon yarışmamıza sunulan projelerin gerçekten değerli projeler olduklarını görüyoruz. Yünden toprak besleme amaçlı zengin gübre maddesi elde etme projesi, Su gücü pompasıyla akaryakıtsız sulama projesi, altyapı yatırımı yapmadan sensörler ile dijital sera yönetimi, Su ve gübrenin en verimli noktaya yönlendirilmesi, hastalığa dirençli domates tohumu, Bitkisel atıkların güneş enerjisiyle gübreye dönüştürülmesi gibi projeler, Arge ve inovasyonla maliyet düşürme, Verim artırma, ürün geliştirme yollarını ortaya koymaktadır. Bu projeler tarım sektörümüzün güncel sorunlarına çözüm getirmektedir” diye konuştu.

“Ekonomide zor zamanlar yaşıyoruz”
Konuşmasında iş insanları olarak yapılan işin, maliyetin ve fiyatın her gün değişmesi karşısında ayakta kalmaya çalıştıklarını söyleyen Davut Çetin sözlerini, “Ekonomide zor zamanlar yaşıyoruz. Her saat cep telefonunda veya ekranda döviz ne oldu diye bakıyoruz. Günlük olarak döviz değişiyor, fiyatlar değişiyor, hesaplar değişiyor. Herkes haklı olarak alım gücünü korumanın peşinde. İş insanları olarak yaptığımız işin, maliyetin ve fiyatın her gün değişmesi karşısında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Piyasada ödemeler erteleniyor, siparişler aksıyor, tedarik zorlaşıyor. Dalgalı denizde sarsılan bir tekne insanı nasıl rahatsız ederse dalgalı bir ekonomi de iş insanlarını aynı hale getiriyor. Tarım sektörümüz bugünlerde başta gübre olmak üzere girdi maliyetleriyle boğuşuyor. Dünyada enerji maliyetleri gübre arzını etkiledi. Bir taraftan da kuraklık verimi ve üretimi düşürüyor. Rusya’ya ihracatımızda sorunlar bitmiyor. Bütün bunlara rağmen biz inovasyon, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm demeye devam ediyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Çünkü kalkınmanın, istihdamın, ihracatın çaresi faiz, döviz değil, inovasyondur, bilimdir, arge’dir” şeklinde konuştu.

“İklim değişikliği nedeniyle ARGE’ye ihtiyaç artıyor”
Tarım sektöründeki arge çalışmalarına değinen Başkan Çetin, “Antalya tarımı bugün halen Türkiye’de üretim değerinde birinciyse bunu tohumdan gübreye ve topraksız tarıma uzanan yeniliklere borçludur. Her yıl bu tür toplantılarda arge merkezlerinin önemine dikkat çekiyorum. Bugün ilimizdeki 18 arge merkezinin 10’u doğrudan tarım ve gıdayla ilgilidir. Birkaç yıl içinde Türkiye ve Antalya olarak arge alanında ilerleme kaydettik, Antalya’da arge merkezi sayımız 18’e çıktı. Inovatif projelerle yarışmamıza katılanlar arasında arge merkezlerinin de olması tesadüf değildir. Tarımda iklim değişikliği nedeniyle argeye ve yeniliklere ihtiyaç artmaktadır. Tarımın stratejik sektör olduğu çok söylenirdi, esas olarak tarım bundan sonra iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle stratejik önem kazanacak. Tarımın gen mühendisliği, biyoteknoloji, dijital teknolojiler, ekolojik teknolojilerle birlikte daha hızlı geliştiğini göreceğiz. Maalesef son 3 yılda arge merkezlerimizin sayısı sabit kaldı, ekonomide dalgalanma ve pandemi bu gelişmeyi de etkiledi. Ülke olarak arge harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payını %3’e çıkarmayı konuşurken yüzde 1’i geçemedik. Hatta son yıllarda kamu bütçesinde arge harcamasının payı düşmektedir. Bu nedenle argeyi ve inovasyonu geliştirmek için sadece teşvik vermek artık yeterli değildir. Savunma sanayinde nasıl bir strateji varsa tarım gibi sektörlerde de ürün düzeyinde arge stratejilerimiz olmalıdır ve arge bütçeleri hızla artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Ödül almayanlar arasında da değerli çalışmalar olduğuna inanıyorum”
Yarışmaya başvuran, dereceye giren projelerin sektörden ve yatırımcılardan gerekli ilgiyi ve desteği görmesini dileyen Çetin, “Projeleri biz ayrıca sosyal medyamızdan da tanıtırız. Ödül alamayan projeler arasında da değerli çalışmalar olduğuna inanıyorum. Onları da tanıtıcı çalışmalar yapabiliriz. Medyamızın da projeleri ve proje sahiplerini kamuoyuna tanıtacağını ümit ediyorum. Bu dileklerle tekrar arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Tören sonunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Mühendisleri Başkanı Vural Şahin, Informa Markets Fuar Direktörü Engin Er ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu tarafından dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altıntaş’ta yeni imar yolları açılıyor
YEREL HABERLER Altıntaş’ta yeni imar yolları açılıyor
Bakan Ersoy: Antalya'yı 2022'de daha yoğun sezon bekliyor
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Antalya'yı 2022'de daha yoğun sezon ...
Çakırlar’a 1,5 kilometre sıcak asfalt
YEREL HABERLER Çakırlar’a 1,5 kilometre sıcak asfalt
Antalya'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 ...
CW Enerji Türkiye’deki bayilerini Antalya’da ağırladı
YEREL HABERLER CW Enerji Türkiye’deki bayilerini Antalya’da ağırladı
Konservatuar öğrencilerinden mezuniyet oyunu
YEREL HABERLER Konservatuar öğrencilerinden mezuniyet oyunu
Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bir dizi toplantılarla sezona çok daha hazır bir Antalya ile girmiş olacağız" "Aralık ayını da dahil ettiğimiz zaman Antalya'da 9 milyon sayısını geçmiş olacağız, önümüzdeki sene hedefimiz çok daha büyük Antalya’da"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon ...
Manavgat'ta Endonezya, Myanmar'ı 4-1 mağlup etti
YEREL HABERLER Manavgat'ta Endonezya, Myanmar'ı 4-1 mağlup etti
Ukrayna Lutsk Belediye Başkanı Başkan Böcek ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ukrayna Lutsk Belediye Başkanı Başkan Böcek ile bir ...
Danimarkalı iş adamı, sağlığına Antalya’da kavuştu
YEREL HABERLER Danimarkalı iş adamı, sağlığına Antalya’da kavuştu
Antalya DOB 2021’in son programları belli oldu
YEREL HABERLER Antalya DOB 2021’in son programları belli oldu
AÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, Termessos Çiğdemini inceledi
YEREL HABERLER AÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, Termessos ...
Başkan Uysal’a Kırcami desteği: “Gerekenleri yapacağınıza inanıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal’a Kırcami desteği: “Gerekenleri ...
Dünya 35+ Model Ödülleri finali Alanya'da yapılacak
YEREL HABERLER Dünya 35+ Model Ödülleri finali Alanya'da yapılacak
'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde
YEREL HABERLER 'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde
Domatese kadın ismi daha çok yakışıyor
YEREL HABERLER Domatese kadın ismi daha çok yakışıyor
Antalya derbisinde 35. randevu
YEREL HABERLER Antalya derbisinde 35. randevu
Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca serasında aloe veraya yöneldi 4 dönümünden yıllık 90 bin TL kazanç sağlanabilen aloe vera bitkisinin ilk hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca serasında aloe ...
Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye’de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu
YEREL HABERLER Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, ...
Muratpaşa’nın bu haftaki rakibi Sakarya
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın bu haftaki rakibi Sakarya
Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar girişiminin ardından yatağa bağımlı hale geldi Cinsel saldırı sonrası intihar girişiminde bulunup yatağa bağımlı kalan genç kadının annesi, torununun sorularını gözyaşlarıyla anlattı Anne Hülya B.: “Oğlu, ‘annem beni ne zaman elimden tutup okula götürecek’ diyor” “Kızım içinde yaşadığı acısından dolayı gözyaşı döküyor” “Sanığa 25 yıl verildi ama bu saatten sonra müebbet bile verilse, kızım ne kadar eskisi gibi olabilecek”
YEREL HABERLER Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar ...
Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı
Tohum üretiminde 2023 hedefi 1,5 milyon ton
YEREL HABERLER Tohum üretiminde 2023 hedefi 1,5 milyon ton
Büyükşehir Belediyesi Dijital Tarım Projesi ile ödül aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Dijital Tarım Projesi ile ödül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.