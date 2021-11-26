ÇEKÜL Akademi'nin eğitim konusu Side oldu

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı(ÇEKÜL), Tarihi Kentler Birliği ve Manavgat Belediyesi işbirliğiyle ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitim Çalışmaları, 2224 Kasım tarihlerinde Manavgat’ta gerçekleştirildi.

“Kent Bütününde Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirmede ManavgatSide Örneği’nin” ana tema olarak belirlendiği eğitim çalışmalarına, Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinden gelen belediye teknik çalışanları ve alanlarında uzman mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, sanatçılar ve üniversite öğretim görevlileri katıldı. Katılımcılar 3 gün boyunca Manavgat Kent Müzesi, Manavgat Irmağı Gezisi, Side Tapınaklar Bölgesi, Giritli Kahvesi, Giritli Müzesi, Side Müzesi, Tiyatrosu’nu gezerek, Side’de yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Side Ek Hizmet Binası toplantı salonunda yapılan sunumlara ise Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı.

Manavgat ve Side’yi tanıdılar

Çalışmaların ilk gününde ÇEKÜL Vakfı’ndan Bülent Baykal, Side’nin koruma ve planlama süreci ile ilgili genel bilgiler verdi. Toplantıda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı HakimeYılmaz, “Manavgat’ın tarihi, kimlik değerleri ve kültürel mirası” konulu bir sunumla kentle ilgili bilgiler verdi. Sunumlarda Manavgat Belediyesi’nden Arkeolog Metin Caz, Side Antik Kentinin Kültürel ve Arkeolojik Değeriyle ilgili anlatımlar gerçekleştirirken, Side Antik Kentinin Planlama süreciyle ilgili bilgileri de Manavgat Belediyesinden mimar Eşref Yazan aktardı. Katılımcılar anlatımlar ve gezilerle, Manavgat ve Side’yi yakından tanıma imkanı buldu

Sözen; “TKB bize yol gösterici oldu”

Çalıştay öncesinde katılımcılara hitap eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalıştayın ManavgatSide’de yapılmasının onur verici olduğunu dile getirdi. Başkan Sözen, Tarihi Kentler Birliği’nin Manavgat’ta yaptıkları çalışmalarına rehber olduğunu da anlattı. Sözen, “Yaşadığınız yeri keyif alınan bir kente dönüştürebilmek için hayallerinizi ortaya koymanız gerekir. Kentte özel dokuları korumak, günlük yaşama dahil edebilmek, yaşayanlara ve konuklara doğru şekilde sunabilmek çok önemli. Bizler de değişik hayaller kurduk ve hayata geçirdik. Burada en önemli şey, tarihi dokular, doğal güzelliklerin ön plana çıkarılmasıydı. Biz de göreve geldiğimizde ilk yaptığımız tarihi kentler birliğine üye olmak oldu. Bize yol arkadaşlığı yaptılar, öğretileri oldu. Kentimizdeki güzelliklerin ortaya çıkarılması noktasında katkıları büyük. Bu vesileyle Tarihi kentler birliğine ve en başta Metin Sözen hocamıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ören yerlerimizden biri olan Side’yi ön plana çıkarabilmek bizim için önemliydi. İki etapta kentsel tasarım projesi hazırladık. Yerlerin doğal taşlarla kaplanması, aydınlatmaları düzenlemek, kazı ekipleriyle çalışarak tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, güzelliğin tarihi yapıyla paralel sunulması gerekliydi. Burada yaptığımız çalışmanın görülmeye değer olduğunu sizlerle paylaşmak bizim için gurur verici. Hepinize verimli iyi çalışmalar diliyorum, inşallah buradaki güzellikleri döndüğünüzde arkadaşlarınızla paylaşırsınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.