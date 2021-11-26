FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan´ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı, 3 ay süreyle ertelendi. Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.

FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kanser hastası Ayşe Özdoğan, 12 Aralık 2019 tarihinde 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019 tarihinde hastaneye sevk edilen Özdoğan, 26 Aralık'ta tahliye edildi. Özdoğan'ın cezası, 16 Haziran 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onandı. Özdoğan, rapor doğrultusunda cezasının infazı için 2 Ekim günü Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındı. Ayşe Özdoğan, sonrasında ise tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde takip edilmesi nedeniyle Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nin 3 Kasım tarihli raporunda, hükümlünün mevcut hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle cezasının ertelenmesinin uygun olacağı belirtildi. Bu rapor sonrasında Özdoğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu´na sevk edildi.

CEZASININ İNFAZI 3 AY ERTELENDİ

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 24 Kasım tarihli sağlık kurulu raporunda, `Kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu´ sonucuna varıldı. Rapor üzerine Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-11-26 22:52:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.