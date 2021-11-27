Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Antalya'da çilingir yardımıyla girdikleri evden 5 bin lira değerinde eşya ile birlikte kediyi de çalan şüpheli 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde sabah erken saatlerde Kepez ilçesinde bulunan E.D.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evden toplamda, 5 bin TL değerinde 1 adet laptop, 1 adet tablet, 2 adet telefon ve 1 adet scotish cinsi kedi çalındığı anlaşıldı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin ikamete ait güvenlik kamera kayıtları incelemesi ve yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.Ç.C. ve N.C. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin belirtilen ikametin kapısını çilingir çağırarak açtırıp girdikleri tespit edildi.

Aynı gün yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler yakalandı.

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